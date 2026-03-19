Modà a Catania: info e biglietti per il concerto del 17 luglio alla Villa Bellini

I Modà raddoppiano in Sicilia: annunciata la nuova data estiva alla Villa Bellini di Catania per il 17 luglio. La band di Kekko Silvestre sarà accompagnata dalla special guest Bianca Atzei per presentare dal vivo l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”.

L’estate musicale siciliana si arricchisce di un nuovo prestigioso appuntamento. Dopo aver confermato la tappa di Palermo, i Modà annunciano il raddoppio nell’Isola con un concerto evento alla Villa Bellini di Catania fissato per il 17 luglio 2026. La data etnea, promossa da Giuseppe Rapisarda Management, si aggiunge a quella già prevista per il 24 luglio al Velodromo del capoluogo siciliano, consolidando il legame profondo tra la band milanese e il pubblico siculo.

Anche per l’appuntamento di Catania, a condividere il palco con Kekko Silvestre e compagni ci sarà Bianca Atzei. La collaborazione tra la band e l’artista sarda è suggellata dal recente rilascio del brano “Ti amo ma non posso dirlo”, un’intensa ballata che esplora i confini tra amicizia e amore. «È una storia che non è mai cominciata: parla di due migliori amici innamorati che non hanno il coraggio di dirselo per paura di rovinare il rapporto», ha spiegato Kekko, sottolineando la grande alchimia umana e professionale che lo lega alla Atzei.

Per Bianca Atzei, questo progetto rappresenta un momento di rinascita artistica e personale. L’artista ha dichiarato di aver trovato nel supporto di Kekko la forza per superare un periodo di blocco: «Mi ha preso per mano e portato in studio in un momento particolare della mia vita. Questa canzone mi ha toccato il cuore in modo intenso e forse ne avevo bisogno». Il sodalizio promette di essere uno dei momenti più emozionanti del tour estivo, mettendo al centro la musica e l’intimità di un racconto che diventa memoria collettiva.

Con oltre 20 anni di carriera alle spalle, la formazione composta da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) torna live per riabbracciare i fan dopo l’ultimo trionfo di Torino. I biglietti per la data di Catania saranno disponibili online su Ticketone dalle ore 14:00 di domani, 20 marzo, mentre nei punti vendita fisici si potranno acquistare a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 marzo.