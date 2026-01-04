Gravina di Catania furto bar distributore via Etnea Fiat Panda rubata denunciati

Due giovani di 25 e 28 anni, entrambi residenti a Floridia (Siracusa), sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due sarebbero coinvolti in un doppio episodio avvenuto nella stessa notte ai danni di un’area di servizio lungo via Etnea e del bar collegato all’impianto.

Le indagini sono partite dalle denunce presentate dai gestori: nel mirino, da un lato il cassetto del registratore di cassa del locale, dall’altro il denaro contenuto nell’accettatore di banconote di una delle pompe. L’analisi delle telecamere di sorveglianza ha consentito di ricostruire i movimenti dei responsabili e l’arrivo, intorno alla mezzanotte, a bordo di una Fiat Panda risultata rubata a Floridia lo scorso settembre.

Una volta sul posto, dopo un breve sopralluogo, uno dei due avrebbe forzato una finestra del bar e sarebbe entrato nonostante l’attivazione dell’allarme, mentre l’altro sarebbe rimasto all’esterno come palo. Il colpo si sarebbe concluso con l’asportazione del cassetto contenente l’incasso, pari a circa 400 euro.

Non soddisfatti, i due sarebbero tornati nell’area di servizio dopo circa mezz’ora, tentando un secondo colpo: con la Panda usata come auto-ariete avrebbero provato a divellere l’accettatore delle banconote installato su una pompa. Il tentativo, però, non sarebbe andato a buon fine perché il dispositivo era saldamente ancorato, costringendoli a desistere e ad allontanarsi rapidamente.

Determinanti, per l’identificazione, sarebbero state la nitidezza delle immagini e la conoscenza pregressa dei due da parte delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Ulteriori riscontri sarebbero arrivati dopo un successivo arresto in flagranza nel Catanese e l’acquisizione di documentazione in ambito carcerario. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato e ricettazione.