Giornata Finale del Progetto “L’impresa dei tuoi sogni 2025” al Palazzo della Cultura di Catania

Si è svolta ieri, al Palazzo della Cultura di Catania, la giornata finale del progetto “L’impresa dei tuoi sogni 2025”, promosso dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania in collaborazione con Junior Achievement Italia. L’iniziativa, giunta alla 24esima edizione, ha coinvolto quest’anno oltre 120 studenti di diverse scuole del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale negli istituti e di stimolare la creatività e il pensiero innovativo dei giovani.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Fabrizio Fronterrè, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania; di Viviana Lombardo, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Catania; e di Dario Faraone, coordinatore regionale per la Sicilia di Junior Achievement Italia. Durante l’evento, gli studenti hanno presentato i progetti sviluppati durante il percorso formativo.

Tra le proposte esposte, tre in particolare si sono distinte per originalità, fattibilità e capacità di rispondere a sfide concrete:

“Student coin” – Primo classificato: una piattaforma basata su blockchain che certifica, premia e valorizza i risultati scolastici tramite un sistema di ricompense in token, incoraggiando i progressi educativi (realizzata dagli studenti dell’Itis Galileo Ferraris). “Better you” – Secondo classificato: un’app dedicata alla crescita e al miglioramento personale dei giovani, soprattutto durante l’adolescenza, attraverso diari, consulenze ed esercizi per sviluppare consapevolezza e benessere emotivo (ideata dagli studenti del Liceo Statale Ettore Majorana).

Nel suo intervento, Dario Faraone ha sottolineato l’importanza di questa esperienza per i ragazzi, definendola una tappa fondamentale nel loro percorso di vita: «Siete voi, giovani, ciò che ci motiva ogni giorno a lavorare per trasmettervi competenze utili per il vostro futuro». Anche l’assessora Viviana Lombardo ha ribadito l’impegno della città di Catania a sostegno delle nuove generazioni: «Siamo orgogliosi di aver fatto di Catania la Città italiana dei giovani 2025. Stiamo lavorando per creare spazi e reti che permettano ai ragazzi di restare e investire qui, evitando la fuga di cervelli e puntando persino a far tornare chi è andato via, portando esperienze e competenze».

La giornata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai team vincitori e con l’augurio, da parte di organizzatori e autorità, che questa esperienza possa essere un trampolino di lancio per progetti futuri ancora più ambiziosi, in un contesto in cui i giovani rappresentano il motore principale di innovazione e sviluppo del territorio.