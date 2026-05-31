Etna Comics 2026: Heather Parisi e Morgan aprono la kermesse

Grande successo per il debutto di Etna Comics 2026 al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. La giornata inaugurale, dominata dal ricordo di Pippo Baudo con ospiti del calibro di Heather Parisi e Morgan, fa registrare il tutto esaurito per il secondo appuntamento, costringendo i botteghini alla chiusura.

Il tradizionale taglio del nastro ha dato ufficialmente il via alla quattordicesima edizione di Etna Comics, registrando fin dalle prime ore del mattino un’affluenza straordinaria di appassionati. All’inaugurazione hanno preso parte il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il deputato regionale Nicola D’Agostino e il sindaco di Catania Enrico Trantino, accolti dal direttore della kermesse Antonio Mannino e dal vice Gianluca Impegnoso. Durante l’apertura, Galvagno ha annunciato la volontà di promuovere una serie di eventi celebrativi dedicati alla memoria dello storico conduttore catanese in occasione della Giornata mondiale della televisione.

L’omaggio a Baudo e il premio a Heather Parisi

La conferenza di apertura si è trasformata in un intenso momento di commozione collettiva per celebrare il celebre presentatore. Protagonista assoluta della prima giornata è stata la showgirl americana Heather Parisi, acclamata dal pubblico e premiata dallo staff del festival con il prestigioso Premio Uzeta, riconoscimento destinato alle eccellenze della cultura pop. Nel corso del talk, la ballerina ha ricordato gli anni d’oro della televisione italiana al fianco di Baudo: «Anche quando facevamo 27 milioni di telespettatori con Fantastico, non ci sentivamo mai arrivati. L’obiettivo era sempre quello di migliorare».

Le celebrazioni sono culminate in serata sul palco principale con lo spettacolo Fantasticomics, un gran finale che ha visto alternarsi le coreografie della Parisi, l’estro musicale di Morgan, la comicità di Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, insieme alle testimonianze del giornalista del Tg1 Leonardo Metalli.

Domenica da sold out: il programma di domani

L’organizzazione ha già comunicato il sold out per la giornata di domenica 31 maggio: i botteghini del complesso fieristico rimarranno tassativamente chiusi e non sarà possibile acquistare biglietti d’ingresso, mentre i tagliandi restano disponibili per le giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno.

Il programma domenicale si preannuncia denso di appuntamenti di rilievo internazionale. Alle 12:15 in sala Galatea riflettori accesi sul cantautore Caparezza, che presenterà al pubblico “Orbit Orbit”, il comic book legato al suo ultimo progetto discografico. Alle 15:00 spazio all’universo di Harry Potter con l’attore britannico Lee Ingleby (interprete di Stan Picchetto sul grande schermo), che si confronterà per la prima volta con il suo doppiatore italiano Simone Crisari.

L’evento più atteso della giornata è fissato per le 16:00 con lo storico incontro con il maestro giapponese Yōichi Takahashi, il celebre mangaka autore di Captain Tsubasa, l’opera cartacea da cui è stato tratto l’anime cult Holly e Benji. La serata proseguirà alle 18:30 con l’anteprima nazionale della pellicola “Il grande Boccia”, supportata sul red carpet dagli attori Ricky Memphis e Bianca Nappi insieme alla regista Karen Di Porto. Sul palco principale, dopo il contest rap “Beat ‘N Comics”, le attività si chiuderanno alle 20:30 con lo show tematico “Mai Dire Goku”.