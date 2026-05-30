Acireale, focus sulla crisi delle nascite: il movimento per la #primaverademografica promosso da Tiziana Drago

Il prossimo 6 giugno l’Archivio Storico Diocesano di Acireale ospiterà il convegno “Chi vuol cancellare la donna? La complementarità uomo-donna per una #primaverademografica”. Promosso dall’ex senatrice Tiziana Drago, l’incontro intende analizzare il ruolo femminile nell’ambito delle politiche sulla natalità.

Il dibattito sulla crisi delle nascite in Italia fa tappa ad Acireale. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 16:30, la Sala Conferenze dell’Archivio Storico Diocesano, in via Genuardi 16, accoglierà una tavola rotonda incentrata sulle risposte sistemiche al cosiddetto “inverno demografico”. L’iniziativa, promossa dalla professoressa e senatrice della XVIII Legislatura Tiziana C. R. Drago, si inserisce in un ciclo di incontri regionali che ha già toccato i territori di Ragusa, Messina, Siracusa, Catania e Gravina di Catania.

L’approccio multidisciplinare e il ruolo della donna

L’evento propone una riflessione incentrata sulla valorizzazione della figura femminile all’interno della società e dei processi demografici. «Certa della necessità di guardare alla questione femminile e non femminista come nucleo risolutivo di una problematica di tipo sistemico riguardante il calo delle nascite – spiega la promotrice Tiziana Drago – oggi diventa fondamentale indirizzare lo sguardo al ruolo della donna. Insieme ai relatori ci occuperemo di accendere i riflettori sul mondo femminile da vari punti di osservazione: spirituale e religioso, culturale, scientifico e politico».

Secondo l’analisi alla base del convegno, un’indagine multidisciplinare permetterà di comprendere come la risoluzione delle criticità attuali possa trarre beneficio da visioni differenti ma complementari tra uomo e donna, anche all’interno dei processi decisionali della politica.

I saluti istituzionali e gli interventi tecnici

I lavori si apriranno con i saluti delle autorità religiose e dei rappresentanti delle associazioni locali, tra i quali il direttore dell’Archivio Storico Diocesano Rev. Giovanni Mammino, il direttore del Museo Diocesano Rev. Antonio Agostini, il direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia Rev. Salvatore Grasso, il responsabile provinciale di Alleanza Cattolica Ferdinando Raffaele, la vicepresidente di Federvita Sicilia Caterina Caltagirone, il presidente del Movimento per la Vita di Catania Giuseppe Chiara e la presidente del Cav Domenico Savio Rossella Acunto.

Successivamente, la senatrice Drago introdurrà la sessione plenaria incentrata sulla necessità di una #primaverademografica. Il programma dei contributi prevede le relazioni del Rev. prof. Salvatore Vitiello sul tema della vocazione della donna nella storia della salvezza, dell’avvocatessa Patrizia Burgio su femminismo e spirito antimariano, e della dottoressa Jlenia Caccetta, che offrirà un aggiornamento scientifico sui temi della riproduzione umana e della fecondità. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Valentina La Ferrera.

L’evento, sostenuto da numerose sigle del mondo associativo e del terzo settore operanti nel distretto etneo, si concluderà con una visita guidata all’interno degli spazi del Museo Diocesano di Acireale.