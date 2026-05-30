Si alza il sipario su Etna Comics: Catania celebra Pippo Baudo tra fumetti e star internazionali

Oggi al centro fieristico Le Ciminiere di Catania si alza il sipario su Etna Comics 2026, un’edizione interamente dedicata al ricordo di Pippo Baudo. Fino al 2 giugno, la città diventa la capitale della cultura pop tra fumetti, ospiti internazionali, masterclass e spettacoli dal vivo.

Il taglio del nastro è fissato per le 10 in punto. La quattordicesima edizione della kermesse etnea abbraccia idealmente la memoria dello storico presentatore catanese, celebrato attraverso un ricco palinsesto. Alle 12 andrà in onda la proiezione dello Speciale Tg1 “Mister Tv: Pippo Baudo Story” insieme al giornalista Rai Leonardo Metalli, mentre alle 15:30 si terrà la conferenza di apertura con Heather Parisi, lanciata nella televisione italiana proprio dal noto conduttore, il sindaco di Militello in Val di Catania Giovanni Burtone e Salvo La Rosa. Al tavolo siederanno anche gli artisti Giorgio Carpinteri e Luigi Siniscalchi, firme dei manifesti di quest’anno.

Dai grandi maestri del fumetto all’intrattenimento

Grande attesa per gli amanti dei manga: alle 16, l’area Live ospiterà Yōichi Takahashi, l’acclamato creatore giapponese di Captain Tsubasa, che ha ispirato l’anime calcistico di Holly e Benji. Non mancheranno i nomi di spicco dell’Artist Alley e le immancabili esclusive, come la speciale cover variant di Topolino dedicata a Baudo, disegnata da Ivan Bigarella e a disposizione dei collezionisti allo stand Panini Comics.

Nel pomeriggio, i riflettori si accenderanno anche sulle tematiche legate al mondo femminile con la sezione TabooCom. L’attrice Guia Jelo proporrà una masterclass intitolata “Le verità nascoste della sessualità”, seguita alle 15 da un delicato dialogo tra Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, e l’artista napoletana Emanuela Auricchio. Il programma prevede inoltre incontri con celebrità del web come Sabaku no Maiku nella Creator Lounge e l’anteprima nazionale del film “Said: Black Blow” con il regista Joseph Lefevre.

Musica, divulgazione e il gran finale

Spazio alla cultura asiatica con le finali europee del K-Pop Dance Fight Fest e il musical tematico previsto in serata. A impreziosire l’offerta culturale ci penserà Gabriella Greison, nota come la rockstar della fisica, protagonista alle 11 in sala Galatea. La prima giornata si concluderà sul palco principale con lo spettacolo Fantasticomics: un viaggio celebrativo lungo sessant’anni di cultura popolare condotto da Ruggero Sardo, con ospiti del calibro di Morgan, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina ed Heather Parisi, cullati dalle note della TeleRicordi band.