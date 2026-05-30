Tentato femminicidio a Misterbianco: 53enne arrestato dai Carabinieri, donna in gravissime condizioni

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Redazione 30 Maggio 2026 - 09:06

Tragedia sfiorata nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco, dove un uomo di 53 anni ha aggredito brutalmente la moglie al culmine di una lite. La donna è ora ricoverata in condizioni gravissime, mentre l’uomo è stato tratto in arresto con la pesante accusa di tentato femminicidio.

Il fatto è avvenuto nel corso della nottata, trasformando un diverbio domestico in un dramma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al culmine di una violenta discussione all’interno dell’abitazione, l’uomo si sarebbe scagliato contro la consorte, una donna di 49 anni, colpendola ripetutamente e causandole ferite di estrema gravità.

Il soccorso e l’arresto

L’allarme è scattato immediatamente, permettendo ai sanitari del 118 di raggiungere la frazione di Belsito. La vittima, stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici, vista la complessità del quadro clinico, hanno mantenuto la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco e gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, che hanno provveduto a bloccare il 53enne e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato posto in stato di arresto con l’accusa di tentato femminicidio ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di rito.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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