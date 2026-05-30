Incidente stradale in via Vincenzo Giuffrida: intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una conducente

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Redazione 30 Maggio 2026 - 18:08

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Vincenzo Giuffrida a Catania, nei pressi del parco Serafino Famà. Una mini vettura elettrica è uscita di strada e la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti d’urgenza nel tratto urbano di via Vincenzo Giuffrida, all’altezza del civico 140. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una giovane alla guida di una mini vettura elettrica ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata stradale per cause ancora in corso di accertamento.

Il soccorso alla conducente

L’impatto ha causato gravi danni al veicolo, bloccando la ragazza all’interno della vettura. La squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco ha operato con attrezzature specifiche per riuscire a liberare la conducente dalle lamiere e provvedere, contestualmente, alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo a propulsione elettrica.

Una volta estratta dall’abitacolo, la giovane è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del Servizio 118, giunti sul posto con un’ambulanza per prestare le prime cure e disporre il trasferimento in ospedale.

I rilievi della Polizia Locale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Catania. Il personale della municipale si è occupato di gestire i rallentamenti al traffico veicolare, particolarmente intenso in quell’arteria cittadina, e di eseguire i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica del incidente.

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