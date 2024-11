Controlli a tappeto a San Cristoforo su illegalità e sicurezza

Nel fine settimana, la Polizia di Stato ha condotto un’importante operazione di controllo nei quartieri di San Cristoforo, Librino e nel centro storico di Catania. L’intervento, mirato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, ha riguardato l’abusivismo commerciale, lo spaccio di droga e le infrazioni al Codice della strada, coinvolgendo un ampio schieramento di forze.

Coordinata dal Questore di Catania, l’operazione ha visto impegnati decine di poliziotti delle Volanti, della Squadra Cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, in collaborazione con la Polizia Locale. I controlli hanno interessato vaste aree della città, grazie a pattugliamenti fissi e dinamici.

San Cristoforo: controlli nei ristoranti

Nel quartiere di San Cristoforo, l’attenzione si è concentrata sulla regolarità delle autorizzazioni per il commercio di alimenti. In via Plebiscito, in un ristorante, è stato rimosso un braciere collocato abusivamente in strada, già sequestrato in un controllo precedente. Il titolare è stato denunciato per omessa custodia del bene sequestrato e multato per oltre 1700 euro per commercio abusivo e occupazione di suolo pubblico.

In un secondo locale della stessa via, la Polizia Locale ha rilevato 50 metri quadrati di suolo pubblico occupati abusivamente con tavoli, sedie e un gazebo non autorizzato. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa e ordinato il ripristino immediato dei luoghi.

Librino: contrasto allo spaccio di droga

Nel quartiere Librino, i controlli antidroga, effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile, hanno portato al ritrovamento di 300 grammi di marijuana. La sostanza era nascosta nel casco di un motorino abbandonato nei pressi di viale Moncada, presumibilmente lasciato da qualcuno che aveva notato l’arrivo degli agenti.

Centro storico: sicurezza stradale

Nel centro storico, l’attività di controllo ha riguardato il rispetto del Codice della strada. Presso i posti di blocco allestiti in piazza Addamo e piazza Mancini Battaglia, sono state accertate 20 infrazioni, tra cui il mancato uso del casco, la guida senza patente, l’assenza di copertura assicurativa e di revisione del veicolo.

Prossimi interventi

L’operazione si inserisce in un piano di azione continuativo della Polizia di Stato, con ulteriori controlli già programmati nei prossimi giorni per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza in tutta la città.