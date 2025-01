Catania, Stretta della Polizia sui Parcheggiatori Abusivi durante le Festività

Nei primi giorni dell’anno, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel territorio cittadino per prevenire fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza di turisti e cittadini che hanno affollato le strade, le piazze e le attività commerciali di Catania.

In particolare, la Questura di Catania ha avviato una stretta contro i parcheggiatori abusivi, che hanno sfruttato il periodo festivo per presidiare le zone più frequentate, soprattutto nei pressi di negozi ed esercizi commerciali. Grazie a un’azione capillare e dinamica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sanzionato 10 parcheggiatori abusivi negli ultimi giorni, tra cui 8 catanesi e 2 stranieri, tutti pregiudicati. Alla vista della polizia, i soggetti hanno tentato di dileguarsi nel centro storico, ma sono stati individuati in flagranza mentre svolgevano l’attività illecita.

Tutti sono stati fermati, identificati e sanzionati amministrativamente secondo il Codice della Strada, con contestuale sequestro delle somme guadagnate illegalmente. Durante gli accertamenti, è emerso che sei dei dieci fermati erano destinatari di un Dacur, il provvedimento amministrativo che vieta loro di stazionare nelle aree dove erano stati già sorpresi in passato a svolgere la stessa attività.

Tra i fermati, un 64enne in piazza Borsellino, un 51enne in via Beato Bernardo e due 44enni insieme a un 40enne in via Dusmet sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza del Dacur. In via Sturzo, invece, sono stati sanzionati due uomini, rispettivamente di 30 e 35 anni, entrambi stranieri, che hanno dichiarato di aver svolto per la prima volta l’attività di parcheggiatori abusivi.

L’intervento si inserisce in un piano di controllo mirato a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e garantire maggiore legalità e sicurezza nelle aree pubbliche di Catania, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza.