Catania, parcheggiatore abusivo arrestato: era evaso dai domiciliari

Le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino lo hanno riconosciuto in piazza Borsellino, tra i volti noti agli agenti come parcheggiatore abusivo recidivo. È così che è scattato l’ennesimo controllo nei confronti di un parcheggiatore abusivo arrestato, questa volta però non per la solita contravvenzione. Gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Catania lo hanno controllato e identificato, scoprendo che si trovava lì senza alcun diritto. L’uomo, un trentenne indicato con le iniziali D.F., era infatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il controllo e l’arresto in flagranza

Gli accertamenti condotti attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno confermato la posizione dell’uomo. Il trentenne avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione, non in piazza a intercettare automobilisti in cerca di parcheggio. Non risultava alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria a lasciare il domicilio. Gli agenti lo hanno quindi arrestato in flagranza per il reato di evasione.

Il Pubblico Ministero di turno è stato informato subito dopo l’intervento. Ha disposto il trattenimento dell’uomo nelle camere di sicurezza del Comando della Polizia Locale, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Catania. Si tratta di una procedura ordinaria nei casi di flagranza di reato, finalizzata a garantire tempi rapidi di giudizio quando le prove a carico dell’indagato risultano immediatamente riscontrabili.

Il precedente a Caltanissetta

Non era la prima volta che il nome del trentenne finiva sui giornali. Nei giorni scorsi era stato arrestato a

Caltanissetta

con l’accusa di aver tentato di truffare una donna anziana, fingendosi un carabiniere. Proprio in seguito a quell’arresto gli erano stati applicati i domiciliari, misura dalla quale, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe poi allontanato senza permesso per tornare alla sua attività abituale per le strade di Catania. La vicenda giudiziaria dell’uomo si arricchisce così di un secondo capitolo, che dovrà essere valutato separatamente dall’autorità competente nell’ambito del nuovo procedimento avviato a Catania.

Il ruolo della videosorveglianza urbana

Il caso mostra come il sistema di telecamere cittadine resti uno strumento centrale nell’attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia Locale, capace di intercettare situazioni di irregolarità anche quando non collegate direttamente al fenomeno del parcheggio abusivo. L’integrazione tra sorveglianza tecnologica e presenza sul campo degli agenti consente infatti di incrociare rapidamente i dati raccolti con le informazioni disponibili nelle banche dati delle Forze dell’ordine, rendendo possibile l’identificazione tempestiva di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Si ricorda che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. In base al principio di presunzione di innocenza, l’uomo deve considerarsi non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.