Controlli polizia Paternò: sanzioni per 7.265 euro

Controlli polizia Paternò e Santa Maria di Licodia

I controlli polizia Paternò hanno portato a posti di blocco fino a tarda notte, verifiche nei locali pubblici e sanzioni per 7.265 euro. È il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta ieri sera anche nel vicino Comune di Santa Maria di Licodia, nell’ambito del piano predisposto dalla Questura di Catania per contrastare criminalità e illegalità diffusa nel territorio provinciale.

A dirigere le operazioni sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. Con loro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e le pattuglie della Polizia Locale di entrambi i Comuni. Il dispositivo rientra in un più ampio programma di controlli straordinari che la Questura etnea sta portando avanti in diversi centri della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree considerate più sensibili.

Presidiati gli ingressi delle città

Per tutta la serata sono stati controllati i punti d’accesso a Paternò e le strade che collegano il centro a Santa Maria di Licodia. Le pattuglie hanno battuto anche l’interno dei due centri urbani, con posti di controllo fissi nelle aree a maggiore densità di traffico: via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia e piazza Regina Margherita, i Quattro Canti, a Paternò. La scelta di questi punti non è casuale: si tratta di snodi centrali per la circolazione veicolare e pedonale, particolarmente frequentati nelle ore serali.

Verifiche nei bar e nei centri scommesse

Gli agenti hanno identificato gli avventori di alcuni esercizi pubblici del territorio, tra cui chioschi, bar e centri scommesse. L’obiettivo era controllare il rispetto della normativa di pubblica sicurezza, per evitare che questi locali diventino punti di ritrovo abituali per persone con precedenti per reati gravi, capaci di compromettere l’ordine pubblico. Questo tipo di verifica rientra tra le attività di prevenzione che le forze dell’ordine svolgono periodicamente nei luoghi ritenuti a rischio.

Multe e sequestri per chi viola il Codice della Strada

Buona parte del lavoro si è concentrato sulla sicurezza stradale, a tutela di pedoni e automobilisti. Le pattuglie hanno fermato diversi veicoli in condotta irregolare, per un totale di sanzioni pari a 7.265 euro.

La violazione più diffusa è stata la mancanza di assicurazione: nei casi accertati è scattato il sequestro amministrativo del mezzo. Un episodio in particolare ha attirato l’attenzione degli agenti: un automobilista guidava senza aver mai preso la patente. Per lui è arrivato il fermo amministrativo del veicolo.

Nuovi controlli nei prossimi giorni

Il Commissariato di Adrano ha annunciato che l’attività proseguirà. Altri controlli sono già previsti nei prossimi giorni a Paternò e negli altri Comuni che rientrano nella sua area di competenza, a conferma di un’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine verso la sicurezza stradale e la prevenzione della criminalità sul territorio.