Roberto Lipari Teatro Antico di Taormina il 9 settembre

Un nuovo monologo per il Teatro Antico di Taormina

Roberto Lipari sale sul palco del Teatro Antico di Taormina il 9 settembre con il suo nuovo spettacolo, “L’ultimo spettacolo”. L’atteso appuntamento con Roberto Lipari al Teatro Antico rientra nel cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, diretto artisticamente da Simona Celi.

Il monologo, prodotto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, muove da una domanda semplice ma spiazzante: se per un comico la prima salita sul palco resta indimenticabile, cosa succede quando arriva l’ultima? Sarà quella più divertente, più surreale, o forse la più intima?

Un viaggio introspettivo, per la prima volta in prima persona

Da questo interrogativo nasce un racconto in cui Lipari si mette a nudo davanti al pubblico. Per la prima volta parla della propria vita, dei dubbi che porta con sé, dei sogni coltivati nel tempo e dei piccoli paradossi che attraversano la quotidianità di chiunque.

Lo spettacolo non abbandona però lo sguardo più ampio sulla società e sul rapporto tra generazioni diverse. Tra momenti comici e passaggi più riflessivi, il racconto si sviluppa fino a tornare, nel finale, alla domanda che lo attraversa dall’inizio: sarà davvero questo l’ultimo spettacolo?

Il testo porta la firma di Roberto Lipari insieme a Ignazio Rosato. Produzione e distribuzione sono curate da Tramp Management.

Chi è Roberto Lipari

Comico, attore, autore e regista siciliano, Lipari si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2016, vincendo il talent “Eccezionale Veramente” su La7. Nella stagione successiva è entrato nel cast di Colorado, per poi tornare al programma che lo aveva lanciato nel ruolo di co-conduttore.

Dal 2019 è inviato di Striscia la Notizia e, dal 2021, ne è anche conduttore al fianco di Sergio Friscia. Nel 2022 ha preso parte al ritorno di Zelig, mentre dal 2023 fa parte del cast di Only Fun – Comico Show, presenza confermata anche nella stagione 2025/2026.

Dal palco al cinema

Accanto al lavoro televisivo, Lipari ha costruito un percorso da autore e regista cinematografico. Nel 2019 firma e interpreta “Tuttapposto”; nel 2023 arriva “So tutto di te”, di cui è protagonista, sceneggiatore e regista, con Leo Gullotta nel cast. Nel 2026 torna al cinema con “Cena di Classe”, tra gli sceneggiatori e gli interpreti principali.

Il suo spettacolo precedente, “E ho detto tutto”, è diventato anche un one man show andato in onda in prima serata su Italia 1.

Informazioni e biglietti

L’appuntamento con Roberto Lipari è per il 9 settembre 2026 al Teatro Antico di Taormina. I biglietti sono acquistabili online sui circuiti di vendita ufficiali del Festival Taormina Arte.