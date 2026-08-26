Sal Da Vinci Catania: concerto anticipato al 27 ottobre al Metropolitan

Il concerto di Sal Da Vinci a Catania cambia data. Lo spettacolo al Teatro Metropolitan, previsto inizialmente per il 5 novembre, è stato anticipato al 27 ottobre. Chi ha già acquistato il biglietto non deve fare nulla: i tagliandi restano validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai canali di vendita abituali.

Il cambio di programmazione riguarda esclusivamente la data: location, orario e modalità di accesso restano invariati. L’organizzazione ha comunicato che non sarà necessario procedere a nessuna sostituzione o rimborso del titolo di ingresso già in possesso degli spettatori.

Sal Da Vinci a Catania: chi è l’artista e perché è al centro dell’attenzione

Sal Da Vinci arriva all’appuntamento catanese in un momento di straordinaria visibilità. La vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì ha rappresentato, secondo quanto comunicato, «una tappa fondamentale nel percorso dell’artista, confermandone la capacità di coniugare tradizione melodica, intensità interpretativa e contemporaneità».

La canzone vincitrice gli ha aperto anche la strada verso il palcoscenico europeo: con Per sempre sì, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. Un traguardo che amplia ulteriormente la sua presenza nei mercati internazionali e consolida un percorso artistico già solido sul piano del consenso popolare.

I numeri del successo: streaming e visualizzazioni

A confermare il forte legame con il pubblico sono i dati registrati sulle principali piattaforme digitali. Il video ufficiale di Per sempre sì ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, un risultato significativo per un brano uscito in concomitanza con il Festival.

Ancora più imponenti i numeri di Rossetto e caffè, che ha oltrepassato quota 125 milioni di visualizzazioni, diventando uno dei brani più popolari e condivisi del suo repertorio recente. Il brano continua a circolare nelle principali playlist editoriali delle piattaforme di streaming europee, segnale di una presenza che va ben oltre il mercato italiano.

Il concerto al Teatro Metropolitan di Catania si inserisce dunque in una fase di grande slancio per l’artista, che porta dal vivo un repertorio capace di attraversare generazioni diverse di ascoltatori.