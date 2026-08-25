Terminal Bus Fontanarossa Catania: hub pronto nel 2027

Terminal Bus Fontanarossa Catania: il cantiere è aperto

L’area è già recintata, le ruspe si muovono. I lavori per il nuovo Terminal Bus Fontanarossa Catania sono partiti, con l’obiettivo dichiarato di consegnare la struttura entro il 2027. L’impresa aggiudicataria è la Cantieri Riuniti S.r.l. di Catania, per un importo contrattuale di circa 3,9 milioni di euro, su un quadro economico complessivo di 6.865.000 euro finanziato con i fondi del Piano Sviluppo e Coesione.

Il cantiere è stato allestito nel grande parcheggio adiacente all’aeroporto. La scelta del sito non è casuale: l’autostazione sorgerà in prossimità delle future fermate della metropolitana e della ferrovia, trasformando quell’angolo di città in un nodo di interscambio tra trasporto su gomma, ferro e aereo.

Cosa prevede il progetto

Il progetto nasce da un concorso di progettazione a doppio livello che il Comune di Catania aveva lanciato nel 2022, vinto dallo studio Stancanelli e Russo Associati. Al centro dell’intervento c’è un edificio moderno rivestito con doghe in alluminio, pensato per ospitare viaggiatori e operatori con standard di comfort elevati.

I numeri danno l’idea della scala dell’opera: 25 stalli per la sosta degli autobus, 200 posti a sedere nelle aree d’attesa, 8 postazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, 16 stalli dedicati al car sharing e 20 per le biciclette. Una dotazione che punta a servire sia i viaggiatori in transito dall’aeroporto sia chi arriva in città con pullman da altre province.

Un nodo che mancava da tempo

Fino ad oggi Catania non ha mai avuto un terminal bus degno di questo nome. I pullman extraurbani scaricano i passeggeri in punti sparsi del centro, senza servizi, senza informazioni, senza una logica di sistema. Il nuovo hub di Fontanarossa vuole risolvere proprio questo: intercettare i flussi prima che entrino in città, alleggerendo il traffico e dando ai passeggeri un punto di riferimento unico.

Il sindaco Enrico Trantino inquadra l’opera in una visione più ampia: «Siamo di fronte a un’infrastruttura di primaria importanza che a Catania mancava e che ci proietta nel futuro della mobilità sostenibile. Creando un grande sistema di interscambio a Fontanarossa, che aumenterà la qualità dei servizi e la sicurezza, riducendo drasticamente l’impatto degli autobus extra urbani nel traffico cittadino».

I tempi di consegna

L’amministrazione comunale punta a completare e collaudare l’opera entro il 2027. Se i tempi saranno rispettati, Catania avrà in circa un anno la sua prima vera autostazione, integrata con la rete metropolitana e ferroviaria e attrezzata per la mobilità elettrica.