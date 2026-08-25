Truffa online Catania: sei denunciati per frode in banca

Sei uomini denunciati a Catania per truffa e riciclaggio: siti civetta e bonifici istantanei per svuotare i conti delle vittime.

Truffa online Catania: sei uomini finiscono nel mirino della Polizia di Frontiera

Siti web contraffatti, furto di dati personali e conti correnti svuotati con bonifici istantanei: la truffa online Catania ha coinvolto diversi utenti ignari, prima che la Polizia di Frontiera in servizio allo scalo aereo Fontanarossa riuscisse a smantellare il sistema. Al termine delle indagini, sei uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e riciclaggio di denaro. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Come funzionava il meccanismo delle pagine civetta

Il sistema messo in piedi dal gruppo era costruito su un inganno apparentemente semplice: creare pagine internet molto simili a quelle di siti ufficiali, capaci di trarre in errore le vittime. L’utente, convinto di trovarsi sul portale corretto, finiva per consegnare dati personali e documenti di identità. Le istruzioni arrivavano tramite una nota app di messaggistica, e spesso includevano la richiesta di eseguire bonifici istantanei, per loro natura non revocabili una volta disposti. Questo dettaglio non era casuale: la scelta di puntare su trasferimenti immediati rendeva di fatto impossibile per le vittime bloccare o recuperare le somme inviate.

I soldi ripuliti attraverso conti multipli

Raccogliere il denaro era solo il primo passaggio. I sei avevano costruito un sistema di smistamento dei fondi su più conti correnti, una catena di operazioni successive pensata per rendere difficile risalire all’origine delle somme. Il meccanismo permetteva di riciclare il denaro prima di recuperarlo, in parte anche tramite prelievi di contante. Una struttura articolata, che tradisce una pianificazione tutt’altro che improvvisata e suggerisce una divisione dei ruoli all’interno del gruppo.

L’indagine: tabulati telefonici e flussi finanziari

A smontare la rete criminale è stata un’attività investigativa condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera. Gli agenti hanno incrociato i dati dei tabulati telefonici con le informazioni sui movimenti finanziari fornite dagli istituti di credito, ricostruendo così il quadro completo dell’organizzazione. Un lavoro certosino di analisi dei dati che ha permesso di collegare tra loro soggetti e conti apparentemente senza legami, rivelando invece una rete coordinata e strutturata.

Come proteggersi dalle truffe online

Episodi come questo ricordano l’importanza di verificare sempre l’autenticità dei siti web prima di inserire dati personali o disporre pagamenti. È buona norma controllare l’indirizzo esatto della pagina, diffidare di richieste arrivate tramite app di messaggistica e non eseguire mai bonifici istantanei su sollecitazione di soggetti non verificati. In caso di sospetto, è possibile rivolgersi direttamente alla propria banca o alle forze dell’ordine.

Si ricorda che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.