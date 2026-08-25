Wave Summer Music settembre: Alfa, Mannarino, Morandi

Il festival chiude la stagione 2026 con tre concerti in Sicilia: Alfa a Taormina, Mannarino e Morandi a Catania e Palermo a settembre.

Il Wave Summer Music settembre 2026 porta in Sicilia tre dei nomi più amati della musica italiana. Il festival promosso da Giuseppe Rapisarda Management chiude la stagione con Alfa, Mannarino e Gianni Morandi protagonisti tra Taormina, Catania e Palermo, confermando la Sicilia come uno dei palcoscenici estivi più vivaci del panorama nazionale.

Wave Summer Music settembre: Alfa apre al Teatro Antico di Taormina

Si parte sabato 5 settembre. Al Teatro Antico di Taormina arriva Alfa, uno degli artisti più seguiti della nuova scena pop italiana. Il cantautore genovese porta dal vivo la sua tournée estiva dopo un 2025 segnato da sold out in tutta Italia, un tour europeo esaurito e il debutto nei palazzetti. Una parabola ascendente che lo ha reso in poco tempo uno degli artisti più rilevanti della sua generazione. Il concerto è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management insieme ad Agave Spettacoli e Fondazione Taormina Arte Sicilia, in collaborazione con il Comune di Taormina. La cornice del Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo, si conferma sede ideale per un appuntamento di questa portata.

Mannarino a Villa Bellini, primo tour estivo in Italia da tre anni

Nella stessa giornata del 5 settembre, il festival fa tappa a Catania: Mannarino sale sul palco di Villa Bellini, al rientro in Italia a tre anni dall’ultimo tour estivo nel nostro Paese. Nel mezzo, il cantautore romano ha completato il suo primo tour internazionale nei principali teatri e club europei, consolidando un seguito che va ben oltre i confini nazionali.

Il concerto catanese sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di «Primo Amore», il suo album più recente. Un lavoro intenso e profondamente personale che affronta temi come la vita, la morte, il cambiamento e la ricerca di sé, attraverso un mix di folk, elettronica, reggae e suggestioni mediterranee. In scaletta anche i pezzi che hanno costruito la sua carriera e che il pubblico conosce a memoria.

Gianni Morandi chiude il festival con due date siciliane

A concludere l’edizione 2026 del Wave Summer Music ci pensa Gianni Morandi, con due concerti dedicati alla Sicilia. Il 17 settembre sarà al Teatro di Verdura di Palermo, il 19 settembre di nuovo a Villa Bellini a Catania. Sul palco, oltre sessant’anni di carriera: un repertorio che attraversa generazioni e che trasforma le due serate in qualcosa di più simile a una festa collettiva che a un concerto tradizionale. La capacità di Morandi di parlare a pubblici di età diverse resta uno degli elementi distintivi di ogni sua esibizione dal vivo, e le due date siciliane si preannunciano come momenti di grande partecipazione emotiva.

Biglietti disponibili su Ticketone

I biglietti per tutti e tre gli spettacoli sono in vendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.