Innovazione e mare: Favignana ospita il forum S3 Sicilia

Connessioni Digitali Favignana: l’11 settembre si parla di blue economy

Connessioni Digitali Favignana torna l’11 settembre con una nuova tappa del format di Innovation Island che porta il confronto su innovazione e territori fuori dalle sedi abituali. Questa edizione si chiama S3 Sicilia: Storie di Innovazione e mette al centro la blue economy: politiche regionali, ricerca scientifica e imprese che lavorano sul e col mare.

Il filo conduttore è un problema reale. La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo, con risorse marine, paesaggistiche e culturali di primo piano, eppure fatica a trasformare tutto questo in un sistema economico coerente. Non mancano le idee, manca spesso il collegamento tra chi le produce, chi le finanzia e chi dovrebbe applicarle. L’evento nasce per tenere aperto quel dialogo.

Due panel, dalle 11 alle 13

Il talk show si svolge dalle 11:00 alle 13:00 e si divide in due sessioni.

Il primo panel, Il mare come sistema, apre con il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, che porta la prospettiva di chi amministra un’isola alle prese con stagionalità, sostenibilità e qualità della vita dei residenti tutto l’anno. Maria Pia Bottino, responsabile dell’Unità Tecnica di Coordinamento della Strategia Regionale dell’Innovazione, illustrerà il posizionamento della Sicilia nella mappa europea e le filiere strategiche della S3. Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, affronterà il raccordo tra strategia e filiere produttive con uno sguardo lungo trent’anni sulle politiche regionali per il settore primario. A chiudere il primo panel sarà Franco Andaloro, biologo marino e referente scientifico del Tavolo Economia del Mare nella S3, consulente per FAO e UNEP: parlerà di cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, pesca sostenibile e trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa.

Il secondo panel, Il mare che innova, sposta l’attenzione sull’ecosistema privato. Filippo Amodeo porta la voce di Sicindustria. Kosmos Srl presenterà la Foil-Bike modulare, veicolo elettrico per la mobilità sull’acqua già premiato con la menzione Economia del Mare al Premio Innovazione Sicilia 2025. Partecipa anche Archimede, vincitrice assoluta dello stesso premio: è una deep-tech startup siracusana fondata nel 2024 da Riccardo Puglisi, Alessandro Basile e Ferdinando Anselmi, che ha sviluppato ArchMesh, un sistema modulare per il monitoraggio di infrastrutture critiche in contesti off-grid con connettività satellitare. La startup ha già chiuso un round seed da 1,5 milioni di euro con Primo Capital e CDP Venture Capital. HydroAI Mesh, fondata da Gerlando Maggio, porterà invece il tema delle risorse idriche costiere attraverso reti intelligenti basate su moduli hydroNode. Chiudono il panel Antonio Perdichizzi di Isola Catania e Danilo Mazzara di SkillforEquity, con una domanda che attraversa tutto il dibattito: come si costruisce in Sicilia un ecosistema capace di generare talenti e trattenerli?

Perché proprio Favignana

Favignana vive in modo diretto le contraddizioni della blue economy mediterranea: un mare straordinario, un’economia stagionale, una comunità che cerca un modello di sviluppo sostenibile per chi abita l’isola non solo d’estate. Il porto, la memoria della tonnara, l’Area Marina Protetta delle Egadi: il rapporto con il mare qui è insieme risorsa, identità e problema aperto. Portare a Favignana un confronto su startup e strategie regionali significa uscire dai circuiti consueti e mettere le domande dove le risposte hanno un peso concreto.

La S3 e le filiere della blue economy siciliana

La Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Siciliana ha individuato la blue economy tra le filiere su cui puntare nei prossimi anni. L’ambito è più ampio della sola pesca: comprende turismo costiero sostenibile, tecnologie marine, trasformazione del prodotto ittico, mobilità sull’acqua, monitoraggio ambientale, formazione specializzata.

L’evento è organizzato in collaborazione con Fishtuna, festival dedicato alla pesca sostenibile del tonno rosso e allo sviluppo del turismo lento nelle Egadi, e con il patrocinio del Comune di Favignana.