San Gregorio di Catania arresto: sfonda finestra nonna

A San Gregorio di Catania un 38enne pregiudicato ha sfondato la finestra dell’abitazione della nonna e si è addormentato sul divano: arrestato dai Carabinieri.

Sfonda la finestra e si addormenta sul divano

A San Gregorio di Catania arresto per un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. A far scattare l’intervento è stata la proprietaria di casa, un’anziana donna che al rientro ha trovato una finestra in frantumi e le stanze a soqquadro.

I militari della Stazione di San Gregorio di Catania, raggiunta subito l’abitazione, si aspettavano di trovarsi davanti a un furto in appartamento. Sul divano del salone, invece, c’era il nipote della proprietaria, addormentato.

La ricostruzione dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe alzato il gomito, e forse assunto anche sostanze stupefacenti, prima di decidere di entrare con la forza in casa della nonna. Per farlo avrebbe sfondato una finestra che si affaccia sul salone. Una volta dentro avrebbe danneggiato alcuni oggetti, per poi sdraiarsi sul divano e crollare addormentato.

L’episodio, per quanto surreale nel suo epilogo, ha comportato per l’anziana vittima un momento di forte spavento: rincasare e trovare la propria abitazione violata, con vetri rotti e mobili spostati, rappresenta infatti un’esperienza traumatica indipendentemente da chi si riveli poi essere il responsabile. Solo l’intervento rapido dei Carabinieri ha permesso di chiarire la situazione ed escludere che si trattasse di un estraneo introdottosi con finalità di furto.

Un precedente divieto di avvicinamento

Il 38enne era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della madre, disposto nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Dopo quella misura cautelare, era stato ospitato proprio dalla nonna. La donna aveva però successivamente deciso di interrompere la convivenza, a causa dei ripetuti comportamenti problematici del nipote legati, secondo quanto emerso, all’abuso di alcol e droga.

Un contesto familiare, dunque, già segnato da tensioni e provvedimenti giudiziari, che si inserisce in una casistica purtroppo non isolata di dipendenze che sfociano in episodi di violenza domestica o, come in questo caso, in intrusioni forzate ai danni di parenti stretti. La vicenda mette in luce anche le difficoltà che spesso le famiglie incontrano nel gestire situazioni di questo tipo, dove il legame affettivo si scontra con la necessità di tutelare la propria incolumità e i propri spazi.

L’intervento dei Carabinieri

Il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di evitare che la situazione precipitasse ulteriormente e di restituire in sicurezza l’abitazione alla proprietaria. L’uomo è stato quindi arrestato sulla base degli indizi raccolti, da verificare nelle sedi giudiziarie competenti. Le indagini della Stazione di San Gregorio di Catania proseguiranno per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e definire la posizione del 38enne davanti all’autorità giudiziaria.

Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in base al principio costituzionale della presunzione di innocenza.