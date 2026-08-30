Etna Milo Fest, 400 persone alla serata della Pro Loco di Milo

Circa 400 persone hanno partecipato all’Etna Milo Fest, la serata organizzata dalla Pro Loco di Milo sulla terrazza panoramica a 800 metri di quota della Favazza Etna Winery, a Fornazzo, frazione di Sant’Alfio. Il pubblico, arrivato da diversi centri della provincia di Catania, ha riempito lo spazio con vista sul mare Ionio per una serata dedicata al vino e alle eccellenze gastronomiche del territorio etneo.

Autorità e ospiti da tutta la provincia

Alla serata hanno preso parte anche diverse autorità civili e militari. Tra le proposte più apprezzate le cosiddette Isole del Gusto, con una selezione di prodotti tipici, affiancate da un’ampia offerta di vini delle aziende dell’area etnea. Un percorso enogastronomico pensato per far conoscere agli ospiti alcune delle produzioni più rappresentative della zona.

Da ViniMilo Fest a Etna Milo Fest

Il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro, ripercorre la storia della manifestazione. «Abbiamo iniziato questa manifestazione in sordina qualche anno fa con l’idea di ringraziare gli amici che durante l’anno ci danno una mano nella realizzazione dei progetti della Pro Loco. Nel frattempo, siamo cresciuti e ci siamo trasformati da ViniMilo Fest a Etna Milo Fest, superando i confini di Milo e coinvolgendo le aziende dell’intero territorio etneo». Cavallaro tiene a precisare che l’evento si è tenuto senza alcun contributo pubblico. «Una serata organizzata senza nessun contributo pubblico, grazie all’aiuto degli amici sponsor che ci hanno sostenuto e alle aziende che con i loro prodotti di qualità sia vinicoli che gastronomici hanno reso la serata indimenticabile. Vogliamo continuare su questa strada, costruendo una rete di eccellenza sul territorio dell’Etna, collaborando con altre realtà che hanno la qualità come riferimento economico, sociale e culturale».

«Segnale importante», dice il vicepresidente

Anche il vicepresidente Giovanni Strano si dice soddisfatto dell’esito della serata. «Una serata fantastica, organizzata con un grande sforzo e vissuta sotto un cielo meraviglioso», dichiara. Strano sottolinea in particolare il numero di partecipanti. «Gli ospiti hanno gradito la serata e abbiamo avuto il piacere di accogliere diverse autorità della provincia di Catania, che ci hanno onorato della loro presenza. Siamo molto contenti anche dell’afflusso perché abbiamo avuto circa 400 persone provenienti da tutta la provincia. È un segnale importante e ci incoraggia a proseguire e far crescere questo evento, mettendo insieme cultura, enogastronomia, imprese e promozione del territorio».

Prossimi passi per l’evento

La Pro Loco di Milo punta a consolidare la manifestazione negli anni a venire, mettendo in rete aziende e realtà diverse del territorio etneo attraverso il vino e le proposte gastronomiche locali.