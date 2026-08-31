Movida sicura Catania: weekend di controlli interforze

Polizia e Carabinieri tra centro storico e lungomare: oltre cento sanzioni, patenti ritirate e un 28enne positivo all’alcol test.

Un fine settimana di controlli serrati tra il centro storico e il lungomare di Catania ha portato a oltre cento sanzioni, sequestri di veicoli e il ritiro di alcune patenti, nell’ambito del piano movida sicura Catania disposto con ordinanza del Questore. Il dispositivo, concordato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri, con l’obiettivo dichiarato di garantire lo svolgimento sereno della movida nelle zone più frequentate della città.

I numeri della Questura: 41 sanzioni e due patenti ritirate

Il dispositivo coordinato dalla Polizia di Stato ha portato alla contestazione di 41 sanzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 22.500 euro. Diciassette i fermi amministrativi, quattro i sequestri, due le patenti ritirate. Nella zona del lungomare sono stati fermati 18 motociclisti privi di casco, mentre altri automobilisti sono stati sanzionati per mancanza di assicurazione, revisione scaduta o guida senza patente. In due casi mancavano i seggiolini per i bambini.

I controlli hanno riguardato sia il cuore della movida cittadina, tra piazza Bellini, via Sangiuliano e piazza Stesicoro, sia la fascia costiera che va da viale Ruggero di Lauria a San Giovanni Li Cuti, fino a piazza Franco Battiato. Nel corso della notte sono state identificate 313 persone, 38 delle quali con precedenti penali, e controllati 127 veicoli tra auto e moto.

Parcheggiatori abusivi, sette persone fermate

Parallela l’attività contro i parcheggiatori abusivi, concentrata tra piazza Borsellino, via Dusmet e piazza del Tricolore, oltre che sul lungomare e alla Playa. Le volanti hanno fermato e sanzionato sette persone, quattro delle quali denunciate per violazione del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). Alcune segnalazioni sono arrivate direttamente dai cittadini tramite l’app YouPol, che consente di denunciare fenomeni di illegalità anche in forma anonima. Sequestrate in tutti i casi le somme incassate illecitamente.

I Carabinieri: 71 multe e 240 punti patente decurtati

Sul fronte dell’Arma dei Carabinieri, impegnate la Compagnia di Piazza Dante e il Nucleo Radiomobile di Catania, con pattuglie dinamiche, militari a piedi ed equipaggi dotati di etilometro e drug-test. I controlli si sono concentrati in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e largo Rosolino Pilo, zone segnalate anche per fenomeni di spaccio e reati predatori.

Il bilancio parla di 157 persone e 74 veicoli identificati, otto dei quali sequestrati o fermati. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 71, per circa 36.000 euro complessivi e 240 punti patente decurtati. Tra le violazioni più gravi, un guidatore denunciato penalmente per non aver mai conseguito la patente, e altri sanzionati per patente scaduta, revocata o di categoria non idonea. Ventiquattro i centauri multati per assenza del casco, sette per uso del cellulare alla guida.

Alcol test e un 28enne fermato a Regalbuto

Nel centro storico il Nucleo Radiomobile ha sottoposto ad alcol test 15 conducenti, distribuiti in diverse fasce d’età, dai 18 ai 22 anni fino agli over 32. Un 28enne di Regalbuto è risultato positivo con un tasso di 0,8 grammi per litro, ed è scattato il ritiro della patente. In via Garibaldi, i militari della Compagnia di Piazza Dante hanno invece deferito in stato di libertà un 38enne catanese per ubriachezza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Le persone citate sono da considerarsi presunte responsabili fino a eventuale accertamento definitivo. Controlli specifici contro lo spaccio di droga sono stati effettuati anche nelle aree vicine a piazza Duomo, dove le pattuglie motociclistiche hanno cercato sostanze stupefacenti e oggetti atti a offendere. Nel complesso, secondo quanto riportato dalla Questura, il fine settimana si è chiuso senza disordini nelle zone della movida notturna.