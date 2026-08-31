Mister Italia 2026 Catania: due fasce per Dall’Erba e Licciardello

A Pescara i catanesi Agatino Dall’Erba e Samuele Licciardello conquistano rispettivamente la fascia di Mister Talento e Mister Italia on the web.

Due fasce per la Sicilia alle finali nazionali di Mister Italia 2026, con Catania grande protagonista dell’edizione di quest’anno. I catanesi Agatino Dall’Erba e Samuele Licciardello sono tornati da Pescara con altrettanti riconoscimenti conquistati sabato sera, il 29 agosto, durante la serata finale del concorso andata in scena in piazza Salotto.

Le fasce ai due catanesi

Licciardello si è aggiudicato la fascia di «Mister Italia on the web», grazie al voto ottenuto online nelle settimane precedenti la finale. A Dall’Erba è invece andata quella di «Mister Italia Talento». Nessuno dei due ha conquistato il titolo assoluto, finito al modenese Lorenzo Scaramelli, ma per entrambi l’esperienza a Pescara si chiude comunque con un risultato di rilievo, frutto di un percorso di selezioni che li ha visti distinguersi tra decine di candidati provenienti da tutta Italia.

Una finale tra shooting e passerelle

I due ragazzi hanno preso parte alla finalissima condotta da Beppe Convertini e Jo Squillo, tra shooting fotografici, passaggi davanti alla giuria e sfilate. Trenta i finalisti in gara complessivamente per l’edizione 2026 del concorso, quest’anno organizzato da Andrea Bucciarelli, vincitore della passata edizione e oggi alla guida della manifestazione. Una serata intensa, scandita da diversi momenti di spettacolo che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in piazza Salotto.

Per i due catanesi l’avventura potrebbe non finire qui. Tra le prospettive aperte dalla partecipazione al concorso c’è quella di un reality televisivo, «Il Sogno», in programma su un’emittente nazionale, un’occasione che permetterebbe di proseguire il percorso avviato con Mister Italia mettendo alla prova ulteriormente le proprie capacità davanti alle telecamere.

Le altre fasce assegnate

Oltre a quelle conquistate dai due siciliani, la serata di Pescara ha visto l’assegnazione di altri riconoscimenti. Il sorrentino Antonino Capitanini ha ricevuto la fascia «Un bello per il Cinema», il torinese Fulvio Mussino quella di «Mister Italia Fitness». Al messinese Antonio Parisi è andata la fascia «L’uomo ideale d’Italia», mentre il pescarese Antonio Candeloro si è aggiudicato «Il volto più bello d’Italia». Chiude l’elenco il cosentino Gerardo Malagrinò, premiato come «Il modello d’Italia».

Un concorso che guarda al futuro

Il concorso Mister Italia, ideato da Claudio Marastoni, negli anni ha rappresentato un punto di partenza per diversi volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini. Un trampolino di lancio che ha permesso a molti partecipanti di affacciarsi al mondo della televisione e dello spettacolo, confermando negli anni la propria rilevanza tra i concorsi di bellezza maschili italiani. Per Dall’Erba e Licciardello, ora, la sfida prosegue con le nuove opportunità aperte dalla partecipazione alla finale nazionale.