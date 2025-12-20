Catania, operazione Alto impatto: arresti, droga e cannabis shop

Operazione “Alto impatto” della Polizia di Stato: quattro arresti, quattro denunce e ingenti sequestri di droga e armi tra Catania e la provincia.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità diffusa nel capoluogo etneo. Nell’ambito dell’operazione ad “Alto impatto”, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato quattro persone e deferito in stato di libertà altre quattro, tra cui tre titolari di cannabis shop trovati in possesso illecito di inflorescenze e oli di cannabis destinati alla vendita.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha portato a una serie di interventi mirati in diversi quartieri della città e in provincia. Nel quartiere Picanello, i poliziotti hanno arrestato due soggetti, uno di origine straniera e uno catanese, trovati in possesso di circa 30 chilogrammi di marijuana. La sostanza era in parte trasportata a bordo di un’autovettura e in parte custodita nell’abitazione dell’uomo di origine straniera.

Un altro intervento ha interessato il quartiere San Giorgio, dove, all’interno di un appartamento riconducibile a un trentaquattrenne, gli agenti hanno rinvenuto oltre 3 chilogrammi di marijuana e circa 50 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione è stato scoperto anche un vero e proprio arsenale, composto da una mitraglietta, un fucile mitragliatore, un fucile da caccia e due pistole. L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

Sempre nell’ambito della stessa operazione, a Santa Maria di Licodia, gli operatori della Squadra Mobile, insieme al personale del Commissariato di Adrano e con il supporto di un’unità cinofila antidroga, hanno eseguito una perquisizione in alcuni edifici rurali. Qui sono stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga, riconducibili a un altro trentaquattrenne residente nella zona, arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di un ulteriore blitz, eseguito in un appartamento della zona Cibali, i poliziotti hanno sequestrato 18 pannetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno e oltre 500 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento. Il proprietario dell’abitazione, assente al momento del controllo, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel mirino dei controlli sono finiti anche i cannabis shop. Durante le verifiche, tre titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati per la detenzione illecita di inflorescenze e oli di cannabis, la cui vendita è vietata dal recente decreto sicurezza. In particolare, in due esercizi di Catania sono state sequestrate diverse confezioni di sostanze, mentre nel corso di un controllo eseguito dal Commissariato di Acireale sono stati rinvenuti ben 4 chilogrammi di inflorescenze.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio e alle attività illecite collegate, con interventi mirati volti a tutelare la sicurezza pubblica e a colpire i canali di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Catania, Polizia di Stato, operazione Alto impatto, Squadra Mobile, spaccio droga, cannabis shop, armi sequestrate, arresti Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.