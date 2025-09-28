Catania, fermato con 27 chili di cocaina: arrestato un 47enne albanese

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 47 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di cocaina nascosto all’interno della propria auto. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Catania, nell’ambito di mirati servizi di contrasto alle attività illecite sul territorio, con un posto di controllo predisposto sull’autostrada A18 Messina–Catania, nei pressi del casello di San Gregorio. L’uomo, alla guida di una Renault Scenic grigia, è stato fermato per un controllo. Gli agenti, insospettiti dall’insofferenza mostrata e dalle spiegazioni poco credibili fornite sul motivo della sua presenza in zona, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare.

Sotto i sedili anteriori del mezzo, nascosto in due vani ricavati ad hoc, sono stati trovati 24 panetti di cocaina per un peso complessivo di 27,6 chilogrammi. In particolare, sette panetti riportavano il logo “Bugatti” (per un totale di 8,05 kg) e altri diciassette il logo “Boss” (19,55 kg). Oltre allo stupefacente, la Polizia ha sequestrato l’autovettura e due telefoni cellulari utilizzati dall’indagato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, trasferito al carcere di Piazza Lanza in attesa di convalida davanti al G.I.P. competente. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.