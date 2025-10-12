Catania, due minorenni denunciati dai Carabinieri per tentata estorsione: chiesti 300 euro per restituire una moto rubata.

CATANIA – Chiedono 300 euro per restituire una moto rubata: due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per tentata estorsione in concorso. L’episodio è avvenuto all’interno di un parco commerciale della città etnea, dove la pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione del furto.

La vittima, un giovane di 23 anni originario di Siracusa, aveva parcheggiato la moto per pranzare con alcuni amici, ma al suo ritorno ha scoperto che era scomparsa. Pochi minuti dopo, quattro ragazzi lo hanno avvicinato sostenendo di sapere chi avesse rubato il veicolo e proponendo la restituzione in cambio di 300 euro, indicando persino il luogo dove avrebbe potuto ritrovarlo.

Il gruppo di amici, insospettito, ha scattato alcune foto ai giovani e ai mezzi in loro uso, consegnandole subito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, giunti rapidamente sul posto. Le immagini e le testimonianze raccolte hanno consentito di avviare un’immediata attività di ricerca all’interno del centro commerciale.

I militari hanno rintracciato due dei sospettati che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di fuggire a piedi nei pressi di via Agrumi, nel quartiere Pigno. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri li hanno bloccati e identificati. Nella stessa zona è stato individuato anche il mezzo utilizzato per avvicinare la vittima.

I due minorenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e riaffidati ai genitori, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.