Scontri tra tifoserie sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi di San Mango Piemonte

Ultras di Casertana e Catania si fronteggiano con lancio di pietre e fumogeni. Nessun ferito, traffico bloccato per alcuni minuti.

Ieri sera, momenti di tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte (provincia di Salerno), dove si sono verificati violenti scontri tra le tifoserie di Casertana e Catania.

Secondo una prima ricostruzione, il confronto sarebbe avvenuto mentre i sostenitori delle due squadre facevano rientro dalle rispettive trasferte: i tifosi della Casertana provenivano da Picerno e viaggiavano in direzione nord, mentre quelli del Catania tornavano da Giugliano procedendo nella corsia opposta.

All’improvviso, circa un centinaio di persone avrebbero invaso le carreggiate dando vita a un fitto lancio di pietre e fumogeni, creando il panico tra gli automobilisti e causando il blocco temporaneo della circolazione in entrambe le direzioni.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, i gruppi si erano già dispersi, lasciando dietro di sé solo segni degli scontri. Al momento non si registrano feriti né danni significativi ai veicoli coinvolti.

La Questura di Salerno, con il supporto della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica degli eventi e accertare se l’incontro tra le due tifoserie sia stato casuale o pianificato, ipotesi – quest’ultima – che gli investigatori al momento ritengono la più probabile.