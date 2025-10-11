Università di Catania, accreditate 34 Scuole di Specializzazione in Medicina

Continue Reading

CATANIA – L’Università di Catania ottiene un nuovo riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca: per l’anno accademico 2024/2025 sono state accreditate, tre in più rispetto all’anno precedente, con l’aggiunta della nuova scuola in. Un risultato che consolida il ruolo dell’Ateneo etneo nel sistema sanitario regionale e nazionale. Grazie al recente decreto del Miur, l’Ateneo potrà contare su: 345 borse ministeriali e 29 finanziate dalla Regione Siciliana. Un traguardo che rafforza la capacità formativa dell’Università di Catania e ne conferma il valore come. «– ha dichiarato il rettore– frutto di un lavoro corale che coinvolge docenti, personale sanitario e amministrativo. Questo risultato riconosce lasviluppata nei nostri reparti ospedalieri. Leoffriranno ai giovani medici opportunità concrete e contribuiranno a». Le Scuole di Specializzazione coprono un ampio ventaglio di aree strategiche per la sanità: endocrinologia, malattie infettive e tropicali, pediatria, medicina interna, radiodiagnostica, neuropsichiatria infantile, anestesia e rianimazione, cardiologia, neurologia, patologia clinica, biochimica clinica, ematologia, medicina d’urgenza, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, urologia, ortopedia, psichiatria, dermatologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, medicina del lavoro, medicina legale, genetica medica, geriatria e. «– ha spiegato, delegato del Rettore per le Scuole di Specializzazione – risponde alla necessità di formare, in grado di affrontare le nuove sfide del sistema sanitario e di rispondere con competenza ai bisogni del territorio». Con questo accreditamento, l’Università di Catania consolida il proprio ruolo di, capace di attrarre giovani medici e garantire percorsi di alta specializzazione, ricerca clinica e innovazione scientifica a supporto del miglioramento del sistema sanitario regionale e nazionale.