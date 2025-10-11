Adrano, cinque arresti nell’operazione “Primus 2”: presunti legami con il clan Scalisi

Continue Reading

Nella notte, su disposizione della, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di cinque persone – tre condotte in carcere e due poste ai domiciliari, una con braccialetto elettronico – ritenute, secondo l’accusa e fino a sentenza definitiva, responsabili diin forma pluriaggravata. L’operazione, coordinata dale condotta dagli agenti dellae del, rappresenta la prosecuzione della più ampia inchiesta, che nei giorni scorsi aveva già portato anei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio criminale denominato, articolazione territoriale del gruppo. Secondo quanto emerso dalle indagini, i cinque giovani – di età compresa tra i 21 e i 28 anni – avrebbero gestito le piazze di spaccio nel territorio di Adrano, curando la distribuzione e la vendita al dettaglio della droga. Le misure cautelari sono state eseguite al termine di una complessa attività investigativa e dopo gli interrogatori di garanzia disposti dal GIP di Catania. Le indagini – spiegano gli inquirenti – mirano a disarticolare la rete di distribuzione locale, collegata alle principali consorterie mafiose catanesi, e a contrastare le attività illecite che finanziano le casse dei clan. L’operazione “Primus 2” conferma l’impegno dellae dellanel presidiare il territorio etneo e nel colpire le organizzazioni criminali radicate nel contesto urbano e provinciale. Le misure cautelari sono state disposte allo stato degli atti e ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza definitiva.