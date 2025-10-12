Catania, domani mezza città senz’acqua per lavori alla rete Sidra

Disagi in vista per numerosi quartieri di Catania e per i Comuni di Tremestieri Etneo e Gravina, dove domani sarà sospesa l’erogazione idrica per lavori di manutenzione straordinaria sul canale potabile.

La Sidra Spa ha reso noto che, per consentire una serie di interventi tecnici su alcuni tratti dell’antico canale che alimenta la rete idrica cittadina e le aree limitrofe, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta nelle prime ore del mattino di domani. I lavori, di natura straordinaria, riguardano anche alcuni impianti di produzione e saranno completati entro la giornata.

La sospensione interesserà diversi quartieri del capoluogo etneo e alcune zone dell’hinterland. In particolare, nella zona nord della città resteranno a secco Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Gaetano Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini e Rapisardi. Disagi anche lungo la Circonvallazione, con interruzione in viale Odorico da Pordenone, viale Andrea Doria, viale Francesco Vivaldi e viale Antonino Usodimare.

Nella zona est di Catania l’acqua mancherà in via Vincenzo Giuffrida, via Ventimiglia e via Calì, mentre nella parte ovest resteranno senz’acqua via Sebastiano Catania, Merlino, Torrenisio, Cosentino Sava, Nuova, Sabato Martelli Castaldi, Del’Oro, Curia, Giuseppe Missori, Besana e via della Regione.

A sud della città, l’interruzione interesserà via Della Concordia e via Santissima Maria Assunta. Disservizi sono previsti anche nei quartieri collinari e nelle zone limitrofe alla Circonvallazione, tra cui Pietralunga, Canalicchio, Ferro Fabiani, Emanuele da Bormida e traverse di Galermo, Santa Rosa da Lima, Tirreno, Capo Passero, Ustica, San Zenone.

Ulteriori criticità si registreranno nei quartieri Nesima Superiore e Inferiore, San Leone e nell’area compresa tra via Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso Indipendenza, Armando Diaz, Piano Noce, XX Settembre, Fossa Creta e traverse adiacenti. In queste zone il disservizio sarà limitato alla fascia oraria 8.00-17.00.

A Tremestieri Etneo i disagi riguarderanno il quartiere Canalicchio, mentre a Gravina e Mascalucia le interruzioni interesseranno le vie circostanti il centro abitato. La Sidra Spa ha comunicato che il servizio sarà progressivamente ripristinato nel corso della serata di domani e che, durante i lavori, resteranno attivi i servizi di emergenza e pronto intervento al numero verde 800 901 755, operativo 24 ore su 24.

Secondo i tecnici dell’azienda, i parametri di esercizio torneranno alla normalità tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì. Sidra invita inoltre i cittadini a utilizzare con moderazione le scorte d’acqua e a segnalare eventuali anomalie nelle aree circostanti.