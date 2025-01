Blitz della Polizia di Stato al Faro “Biscari”: sanzioni e sequestri per abusivismo commerciale

La Polizia di Stato, insieme al personale del settore “Annona” della Polizia Locale di Catania, ha condotto un’operazione nella zona del faro “Biscari” per contrastare l’abusivismo commerciale, a tutela della legalità, delle attività regolari e della salute pubblica. Durante i controlli, sono stati individuati due venditori ambulanti operanti senza autorizzazione, con attività irregolari che occupavano il suolo pubblico.

Uno degli ambulanti aveva allestito banchi di frutta e installato tre bracieri per cucinare carciofi in strada, senza permessi e in spregio alle norme igienico-sanitarie. I bracieri sono stati immediatamente sequestrati. Inoltre, gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica eseguito con la complicità di un negoziante della zona, che forniva energia in maniera illecita. I tecnici della società di distribuzione dell’energia hanno confermato l’abuso, e il negoziante sarà sanzionato e diffidato dal gestore degli impianti.

La Polizia Locale ha rilevato diversi illeciti amministrativi, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la vendita illegale di cibi cotti e l’accensione di fuochi in luogo pubblico, per un totale di circa 4.000 euro di multe.

Dall’altro lato della strada, un altro venditore ambulante è stato sorpreso a commercializzare telline senza autorizzazione e in condizioni igieniche precarie. Anche in questo caso, sono state emesse sanzioni amministrative per un importo analogo. L’attrezzatura e i molluschi sequestrati, giudicati non idonei al consumo, sono stati distrutti.

L’operazione conferma l’impegno delle autorità per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e garantire il rispetto delle regole a tutela dei cittadini e delle attività commerciali regolari.