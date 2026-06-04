Blitz dei Falchi a Picanello, forte odore dall’utilitaria: arrestato un 57enne con oltre un chilo di droga

Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Picanello. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni, trovato in possesso di oltre un chilogrammo di droga tra marijuana, hashish e wax, nascosto in parte a bordo della propria auto e in parte all’interno della sua abitazione.

Il monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti nel capoluogo etneo continua a far registrare importanti risultati operativi. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno tratto in arresto un cinquantasettenne catanese, gravato da precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giudiziaria si inserisce nel quadro delle direttive strategiche emanate dai vertici di via Midiri per intensificare l’azione di contrasto alle piazze di spaccio radicate nei quartieri urbani e nell’intera provincia.

Il controllo dei Falchi nel quartiere Picanello

L’azione è stata condotta nello specifico dagli agenti della sezione “Falchi”, costantemente impiegati in compiti di perlustrazione e controllo nelle aree più sensibili della città. Durante un servizio di pattugliamento nel rione di Picanello, i poliziotti hanno intercettato il cinquantasettenne mentre si trovava alla guida di un’utilitaria.

La decisione di affiancare il mezzo per procedere alla regolare identificazione del conducente ha svelato elementi di immediato interesse investigativo. Non appena si sono avvicinati ai finestrini del veicolo, gli operatori hanno percepito un intenso e inconfondibile odore di marijuana provenire direttamente dall’abitacolo, circostanza che ha spinto gli investigatori ad approfondire l’accertamento.

I sequestri tra l’utilitaria e l’abitazione

La contestuale perquisizione sul posto ha permesso di rinvenire i primi quantitativi di sostanza stupefacente. Considerato l’esito del controllo stradale, i Falchi hanno deciso di estendere le attività di ricerca anche presso la residenza dell’indagato. Al termine delle operazioni, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un ingente quantitativo di sostanze illecite: nello specifico, oltre 650 grammi di marijuana, 290 grammi di hashish e 100 grammi di wax (una potente resina concentrata della cannabis), unitamente a svariati bilancini elettronici di precisione e al materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi.

L’intero quantitativo di droga e la strumentazione associata all’attività di spaccio sono stati repertati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Pubblico Ministero di turno, informato tempestivamente della dinamica dei fatti e dell’esito dei sequestri, ha disposto l’arresto del cinquantasettenne, che è stato tradotto e ristretto presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

La persona coinvolta è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.