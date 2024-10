Arrestati due ladri mentre smontavano sportelli d’auto sotto gli occhi della proprietaria

Nelle prime ore del mattino, nella zona del porto di Catania, una donna ha sorpreso due uomini mentre smontavano gli sportelli della sua auto per caricarli rapidamente su un veicolo e fuggire. Uno dei ladri stava già preparando la fuga a bordo di un’auto, mentre l’altro era pronto a seguirlo su uno scooter.

La vittima, agendo prontamente, ha chiamato la Sala Operativa della Questura, e una pattuglia della Squadra Volanti è arrivata sul posto in tempi rapidi. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla donna, gli agenti hanno iniziato le ricerche dei sospettati, concentrandosi su una zona già nota per attività illecite legate al mercato di pezzi di ricambio per auto.

Dopo una breve perlustrazione, i poliziotti hanno individuato i due ladri in via Acquicella, mentre stavano scaricando gli sportelli rubati. Alla vista della polizia, i due uomini hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati e identificati. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di strumenti per lo smontaggio di auto, come chiavi inglesi, cacciaviti e persino un coltello da cucina.

Nell’auto usata per il furto, oltre agli sportelli appena rubati, gli agenti hanno rinvenuto un altro sportello, nascosto nel bagagliaio, che era stato asportato poco prima da un’altra vettura. Anche l’auto utilizzata per il furto è risultata rubata, appartenente a un pensionato.

I due ladri, entrambi pregiudicati catanesi di 53 e 57 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Gli sportelli rubati sono stati restituiti ai rispettivi proprietari.