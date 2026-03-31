Aeroporto di Catania: Sac Service e sindacati firmano l’accordo per 200 nuove assunzioni

Aeroporto di Catania, siglato l’accordo tra Sac Service e sindacati: scatta il piano per il lavoro stabile e 200 nuove assunzioni. L’intesa prevede la trasformazione di 44 contratti da part-time a full-time e il rafforzamento degli organici per guardie giurate e addetti all’assistenza dei passeggeri a mobilità ridotta a partire dal 1° aprile.

In data 31 marzo 2026, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo hanno espresso piena soddisfazione per il raggiungimento di un accordo strategico con Sac Service. L’intesa, che riguarda il potenziamento dei servizi nello scalo aeroportuale di Catania, punta a garantire maggiore stabilità occupazionale attraverso un piano di assunzioni a tempo indeterminato e la valorizzazione del personale già in servizio. «L’intesa segna un cambio di passo sul piano occupazionale e organizzativo» hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, sottolineando l’importanza di rimettere al centro la dignità del lavoro aeroportuale.

I numeri dell’accordo: assunzioni e stabilizzazioni

Il piano operativo concordato tra le parti prevede interventi massicci sulla struttura degli organici. Nello specifico, l’accordo stabilisce:

44 trasformazioni volontarie di rapporti di lavoro da part-time a full-time, garantendo una maggiore solidità economica ai dipendenti.

di rapporti di lavoro da part-time a full-time, garantendo una maggiore solidità economica ai dipendenti. Circa 200 nuove assunzioni complessive , destinate a diverse aree operative dello scalo.

, destinate a diverse aree operative dello scalo. L’inserimento di 70 addetti GPG (Guardia Particolare Giurata) part-time stagionali e ulteriori 40 unità GPG con orario variabile.

(Guardia Particolare Giurata) part-time stagionali e ulteriori con orario variabile. Il reclutamento di 90 operatori PRM (passeggeri a ridotta mobilità) per potenziare i servizi di assistenza specifica.

Sinergia istituzionale e prospettive future

I sindacati hanno manifestato apprezzamento per l’approccio costruttivo mostrato dall’amministratore unico di Sac Service, Giuseppe Interdonato, e per il sostegno strategico fornito dal consiglio di amministrazione di Sac S.p.A., guidato dall’amministratore delegato Nico Torrisi. Oltre alle nuove assunzioni, l’intesa prevede la proroga di 24 mesi dei bacini occupazionali esistenti, con l’avvio ufficiale delle procedure fissato per il prossimo 1° aprile. L’auspicio delle sigle sindacali rimane quello di un progressivo aumento delle ore lavorative per consolidare ulteriormente il percorso di crescita avviato.