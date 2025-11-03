Via Selvosa, scoperto deposito di stupefacenti – sequestro e arresto

Redazione 03 Novembre 2025 - 14:43

A Catania, quartiere Nesima, la Polizia di Stato ha scoperto un deposito di droga in un garage: rinvenuti 305 involucri di marijuana e 5 panetti di hashish per 4,5 chili totali. Arrestato un 57enne, informato il Pm di turno del Tribunale di Catania.

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga, ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga.

I poliziotti della Questura di Cataniasquadra volanti e squadra cinofili – hanno effettuato controlli nel quartiere Nesima, partendo dalle aree dove in passato si erano registrati casi di illecita cessione di stupefacenti.

Nei pressi di un garage in via Selvosa, i cani “Maui” e “Ares” hanno segnalato la possibile presenza di droga all’interno del box. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato il proprietario, un catanese di 57 anni, poco distante, nell’abitazione della madre. L’uomo aveva con sé le chiavi e ha aperto il locale.

I cani si sono diretti verso un frigorifero. All’interno è stata trovata una grossa busta con 305 involucri di marijuana e 5 panetti di hashish, per un totale di 4,5 chili.

Gli ovuli – spiegano gli investigatori – vengono spesso trasportati da corrieri che li ingeriscono per eludere i controlli e poi li espellono a destinazione. In questo caso tutta la sostanza è stata sequestrata e il 57enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Informato il Pm di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

