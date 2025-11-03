Regione e Università di Catania, Schifani: “Collaborazione strategica per la Sicilia”

Redazione 03 Novembre 2025 - 15:57

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il nuovo rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, in carica dal 15 settembre. L’incontro ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Regione Siciliana e atenei dell’isola.

Palermo – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamattina, a Palazzo d’Orléans, il neo rettore dell’Università degli Studi di Catania Enrico Foti, entrato in carica lo scorso 15 settembre.

Nel corso dell’incontro, durato oltre mezz’ora, il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di proseguire e potenziare il rapporto di sinergia tra il governo regionale e gli atenei siciliani, riconoscendo il ruolo strategico delle università per lo sviluppo culturale, economico e scientifico dell’isola.

Nel rivolgere al professore Foti i migliori auguri di buon lavoro, Schifani ha donato al nuovo rettore un crest della Regione Siciliana come simbolo di stima e collaborazione istituzionale.

