Sulle orme dell’Aida: il mito di Tutankhamon rivive al Cairo con la musica di Zimbone e la firma di Zahi Hawass

Il mito del Faraone Bambino rivive sulle rive del Nilo: un ponte culturale tra Italia ed Egitto nel segno della grande tradizione lirica, con la “benedizione” dell’archeologo Zahi Hawass.

Al Cairo l’anteprima mondiale di “Tutankhamon – The Opera”: musica siciliana e storia egizia per un progetto che raccoglie l’eredità dell’Aida e prepara il tour globale.

Nella suggestiva cornice della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia al Cairo, si è consumato ieri, 4 febbraio, un evento che profuma di storia ed eternità. È andata in scena la Concert Performance di “Tutankhamon – The Opera”, un’opera lirica monumentale che intende celebrare il mistero del celebre “faraone bambino”. Un progetto ambizioso che rinnova il legame secolare tra Italia ed Egitto, richiamando idealmente quella tradizione che, dall’Ottocento con l’Aida di Verdi, ha unito le due sponde del Mediterraneo attraverso il linguaggio universale della musica.

L’opera porta una firma d’eccellenza e un cuore siciliano: le musiche sono del compositore Lino Zimbone, i testi del giornalista e scrittore Francesco Santocono, mentre la storyline è curata da una leggenda vivente dell’archeologia, Zahi Hawass. La performance al Cairo ha svelato in anteprima le atmosfere del dramma, ambientato nelle sale reali di Amarna, tra intrighi di potere, l’eredità spirituale di Akhenaton e l’eterna lotta tra luce e oscurità. A dare voce a queste emozioni sono stati interpreti d’eccezione come il tenore Davide Piaggio e la soprano Chiara Salerno.

Durante la serata, sostenuta da Assisi Strategic Forum e Grande Opera Italia, il maestro Zimbone ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Assisi Pax per il suo impegno nella promozione di pace e prosperità. Ma questo è solo l’inizio: l’evento al Cairo ha fatto da apripista al tour mondiale organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, che partirà nel corso del 2026 per portare il mito di Tutankhamon nelle principali capitali culturali del globo. Un viaggio epico che, partendo dalle radici della storia, guarda al futuro con un linguaggio musicale contemporaneo e solenne.