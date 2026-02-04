Ciclone Harry, Sammartino a Riposto: “Subito ristori e un piano per riaprire il primo bacino”

L’assessore regionale alla Pesca incontra le marinerie e annuncia fondi a fondo perduto e un sopralluogo del Genio Civile per recuperare spazi vitali per le imbarcazioni.

Il porto di Riposto cerca il riscatto dopo la furia del ciclone Harry. Questa mattina l’assessore regionale alla Pesca, Luca Sammartino, si è recato personalmente nella città marinara per verificare i danni subiti dall’infrastruttura commerciale e incontrare i rappresentanti del settore. Ad accoglierlo, insieme al comandante della Capitaneria di Porto Arturo Laudato, i vertici dell’amministrazione locale: il sindaco Davide Vasta, l’assessore al Porto Carmelo D’Urso e la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella.

Durante il confronto con le flotte delle marinerie di Riposto e della riviera ionica, l’esponente del Governo regionale ha illustrato le misure d’emergenza. «Oggi abbiamo riunito le flotte delle marinerie siciliane e ripostesi – ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino – grazie alla disponibilità della Capitaneria di Porto e alla sensibilità dell’amministrazione comunale. Abbiamo illustrato i provvedimenti che il Governo ha già attivato e che il mio assessorato ha diramato proprio oggi per garantire i primi aiuti alla flotta dei pescherecci della nostra Regione: ristori per i danni subiti dalle imbarcazioni, ma anche una prospettiva concreta per il porto di Riposto».

La questione più urgente è logistica: dal 1° aprile oltre 100 pescherecci dovranno tornare in mare e l’attuale condizione del porto commerciale rende difficile la loro operatività. La soluzione individuata passa per la riapertura del “primo bacino”. «Domani è previsto un primo sopralluogo al primo bacino del Genio Civile – ha aggiunto Sammartino – per valutare la riabilitazione di un’area oggi interdetta. È un passaggio fondamentale per dare futuro e serenità alla flotta che risiede nel porto di Riposto». L’obiettivo è superare gli ostacoli burocratici, e il nodo dell’autorità giudiziaria, attraverso un’ordinanza che deroghi alle procedure standard.

Parole che hanno trovato il plauso del primo cittadino. «L’assessore Sammartino è arrivato con buone notizie e questo ci fa ben sperare», ha commentato il sindaco Vasta, sottolineando l’importanza del bando per i ristori a fondo perduto pubblicato in giornata. «È giusto che chi continua a farlo abbia i ristori per poter tornare subito a mare», ha concluso il sindaco, confermando che il Comune seguirà da vicino l’iter per la riapertura del bacino.