Ciclone Harry, Sammartino a Riposto: “Subito ristori e un piano per riaprire il primo bacino”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 04 Febbraio 2026 - 13:15

L’assessore regionale alla Pesca incontra le marinerie e annuncia fondi a fondo perduto e un sopralluogo del Genio Civile per recuperare spazi vitali per le imbarcazioni.

Il porto di Riposto cerca il riscatto dopo la furia del ciclone Harry. Questa mattina l’assessore regionale alla Pesca, Luca Sammartino, si è recato personalmente nella città marinara per verificare i danni subiti dall’infrastruttura commerciale e incontrare i rappresentanti del settore. Ad accoglierlo, insieme al comandante della Capitaneria di Porto Arturo Laudato, i vertici dell’amministrazione locale: il sindaco Davide Vasta, l’assessore al Porto Carmelo D’Urso e la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella.

Durante il confronto con le flotte delle marinerie di Riposto e della riviera ionica, l’esponente del Governo regionale ha illustrato le misure d’emergenza. «Oggi abbiamo riunito le flotte delle marinerie siciliane e ripostesi – ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino – grazie alla disponibilità della Capitaneria di Porto e alla sensibilità dell’amministrazione comunale. Abbiamo illustrato i provvedimenti che il Governo ha già attivato e che il mio assessorato ha diramato proprio oggi per garantire i primi aiuti alla flotta dei pescherecci della nostra Regione: ristori per i danni subiti dalle imbarcazioni, ma anche una prospettiva concreta per il porto di Riposto».

La questione più urgente è logistica: dal 1° aprile oltre 100 pescherecci dovranno tornare in mare e l’attuale condizione del porto commerciale rende difficile la loro operatività. La soluzione individuata passa per la riapertura del “primo bacino”. «Domani è previsto un primo sopralluogo al primo bacino del Genio Civile – ha aggiunto Sammartino – per valutare la riabilitazione di un’area oggi interdetta. È un passaggio fondamentale per dare futuro e serenità alla flotta che risiede nel porto di Riposto». L’obiettivo è superare gli ostacoli burocratici, e il nodo dell’autorità giudiziaria, attraverso un’ordinanza che deroghi alle procedure standard.

Parole che hanno trovato il plauso del primo cittadino. «L’assessore Sammartino è arrivato con buone notizie e questo ci fa ben sperare», ha commentato il sindaco Vasta, sottolineando l’importanza del bando per i ristori a fondo perduto pubblicato in giornata. «È giusto che chi continua a farlo abbia i ristori per poter tornare subito a mare», ha concluso il sindaco, confermando che il Comune seguirà da vicino l’iter per la riapertura del bacino.

Tags: , , , , , , , , ,

Google - (cataniaoggi.it-pexels)

Rivoluzione AI, Google cala l’asso in Italia: corsi gratis e fondi per la ricerca a Catania e Milano

Redazione 04 Febbraio 2026 - 13:24

Processo Lombardo, cade l’accusa di mafia: condanna a 2 anni e 3 mesi solo per voto di scambio

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:44

Sant’Agata, la stretta sui “furbetti” della festa: sequestrati dolciumi e bracieri abusivi

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:11

Villaggio Azzurro ancora sott’acqua, la denuncia di Latino: “Famiglie fuori casa perché non si sa dove scaricare il fango”

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:08

Carnevale sicuro, blitz a Misterbianco: sequestrati trucchi e giocattoli pericolosi per i bambini

Redazione 04 Febbraio 2026 - 09:35

Crédit Agricole vola in Italia: 1,4 miliardi di utili e boom di mutui green

Redazione 04 Febbraio 2026 - 09:27

Ultimissime

Google - (cataniaoggi.it-pexels)

Rivoluzione AI, Google cala l’asso in Italia: corsi gratis e fondi per la ricerca a Catania e Milano

Redazione 04 Febbraio 2026 - 13:24

Ciclone Harry, Sammartino a Riposto: “Subito ristori e un piano per riaprire il primo bacino”

Redazione 04 Febbraio 2026 - 13:15

Processo Lombardo, cade l’accusa di mafia: condanna a 2 anni e 3 mesi solo per voto di scambio

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:44

Sant’Agata, la stretta sui “furbetti” della festa: sequestrati dolciumi e bracieri abusivi

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:11

Villaggio Azzurro ancora sott’acqua, la denuncia di Latino: “Famiglie fuori casa perché non si sa dove scaricare il fango”

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:08