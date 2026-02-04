Villaggio Azzurro ancora sott’acqua, la denuncia di Latino: “Famiglie fuori casa perché non si sa dove scaricare il fango”

Redazione 04 Febbraio 2026 - 12:08

Simona Latino

Emergenza maltempo alla Plaia: l’intervento della consigliera Mpa denuncia lo stallo burocratico che impedisce l’uso delle idrovore.

Villaggio Azzurro ancora sott’acqua dopo il ciclone Harry: Simona Latino chiede soluzioni immediate per le famiglie evacuate.

Le ferite lasciate dal ciclone Harry sul litorale della Plaia non si sono ancora rimarginate, trasformandosi in un’emergenza sociale e sanitaria che rischia di prolungarsi oltre il tollerabile. Al centro della crisi c’è il Villaggio Azzurro, dove diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, tuttora invase dall’acqua e prive di energia elettrica. A sollevare il caso è Simona Latino, consigliera comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per sollecitare interventi risolutivi.

«Il Villaggio Azzurro della Plaia di Catania vive una situazione non più tollerabile — dichiara con fermezza la consigliera —. Famiglie evacuate, abitazioni allagate, energia elettrica interrotta. Non si può continuare a rimpallare le responsabilità mentre i cittadini restano senza risposte». A rendere il quadro ancora più drammatico è un paradosso burocratico-operativo segnalato dagli stessi residenti: l’impossibilità di azionare le idrovore per prosciugare le aree allagate a causa dell’assenza di un sito di sversamento autorizzato dove convogliare le acque.

«Da oltre una settimana decine di famiglie non possono rientrare nelle proprie case. Senza luce. Senza certezze — incalza Latino —. È inaccettabile che nel 2026 si risponda ai cittadini che “non si sa dove buttare l’acqua”». Nell’atto ispettivo rivolto all’Amministrazione, l’esponente autonomista chiede un piano d’azione urgente che permetta il rientro degli sfollati e il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e dignità. «Serve un intervento immediato, coordinato e risolutivo. Il Comune ha il dovere di garantire sicurezza, dignità e assistenza a chi oggi vive una condizione di grave disagio», conclude la consigliera.

