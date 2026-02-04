Carnevale sicuro, blitz a Misterbianco: sequestrati trucchi e giocattoli pericolosi per i bambini

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Misterbianco: ritirati dal mercato oltre 120.000 articoli non sicuri tra maschere di Carnevale, trucchi e giocattoli destinati ai bambini.

Giro di vite delle Fiamme Gialle sulla sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 120.000 articoli risultati non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per la salute. L’operazione è scattata nell’ambito di una verifica fiscale nei confronti di un esercizio commerciale di Misterbianco, gestito da una cittadina di nazionalità cinese: la merce irregolare è stata individuata sia nel punto vendita che in due depositi collegati all’attività.

Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rinvenuto una vasta gamma di prodotti tipici del periodo, tra cui articoli di Carnevale, giocattoli e cosmetici come smalti, rossetti e ombretti. Le irregolarità riscontrate sono gravi: molti beni erano privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo (origine, importatore, istruzioni in italiano) e mancavano delle avvertenze sulla presenza di eventuali sostanze nocive. In molti casi, i prodotti riportavano etichette standard generiche, applicate indistintamente su merce molto diversa tra loro, e mancavano della marcatura “CE”, fondamentale per attestare il rispetto dei requisiti di sicurezza europei.

Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre la rappresentante legale dell’impresa è stata segnalata alla Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni previste. L’operazione evidenzia i rischi legati all’acquisto di prodotti privi di tracciabilità, spesso realizzati con materie prime di scarsa qualità o nocive, e tutela gli operatori onesti dalla concorrenza sleale di chi immette sul mercato beni a basso costo ignorando gli standard di sicurezza.