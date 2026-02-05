Droga “drive-in” e ricetrasmittente: arrestato 18enne pusher in via Capo Passero

Pusher a 18 anni con la ricetrasmittente in via Capo Passero: bloccato dai Carabinieri mentre vendeva droga agli automobilisti.

Blitz a Fontanarossa: arrestato in flagranza un giovane di Misterbianco. Sequestrate dosi di cocaina, crack e la radio usata per evitare i controlli.

Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti in una delle “piazze” più calde di Catania. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 18 anni, residente a Misterbianco, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi mirati predisposti dall’Arma per contrastare l’illegalità diffusa nelle aree periferiche del capoluogo etneo.

Il blitz è scattato in via Capo Passero, dove i militari, appostati in modalità “discreta”, hanno monitorato i movimenti sospetti del giovane. Il 18enne operava nei pressi di uno stabile, avvicinandosi rapidamente agli automobilisti di passaggio per cedere la merce, con un modus operandi che tradiva un’attività ben organizzata e strutturata. A confermare l’esistenza di un sistema rodato è stato il rinvenimento, durante la perquisizione, di una radio ricetrasmittente, strumento indispensabile per comunicare con i complici e tentare di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Bloccato dopo un’attenta osservazione, il pusher è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e crack già pronte per la vendita al dettaglio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.