La rivincita dei piccoli fan: Carolina Benvenga torna in Sicilia dopo lo stop natalizio

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 05 Febbraio 2026 - 09:42

L’attesa è finita: la star dei più piccoli recupera le date annullate a Natale con una produzione inedita a Palermo e Catania. Biglietti validi per i nuovi appuntamenti.

Carolina Benvenga torna in Sicilia: nel weekend il nuovo “Family Show” per riabbracciare i bambini dopo lo stop forzato.

Il sorriso più amato dai bambini italiani è pronto a illuminare nuovamente i teatri siciliani. Dopo il dispiacere per l’annullamento delle date natalizie a causa di una forte influenza, Carolina Benvenga mantiene la promessa fatta ai suoi piccoli fan e torna nell’Isola con un progetto tutto nuovo: il “Carolina’s Family Show”. L’evento, organizzato da Agave Spettacoli, Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci in collaborazione con Sony Music, è stato ideato appositamente per sostituire “Un Magico Natale con Carolina” e trasformare la mancata festa di dicembre in un’occasione di gioia per febbraio 2026.

Il calendario è stato riprogrammato per il prossimo weekend: la star di YouTube e della tv sarà a Palermo sabato 7 febbraio 2026, presso il Teatro Golden, e a Catania domenica 8 febbraio 2026, sul palco del Teatro Metropolitan. Per entrambe le città sono previsti due spettacoli giornalieri, alle ore 15:00 e alle ore 18:00, per permettere a quante più famiglie possibile di partecipare.

L’organizzazione ha chiarito un punto fondamentale per chi aveva già prenotato il proprio posto durante le festività: i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, mantenendo lo stesso orario scelto in precedenza. Per chi invece volesse unirsi alla festa all’ultimo minuto, sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Inoltre, per rendere l’esperienza indimenticabile, sarà possibile partecipare al Meet & Greet, un momento speciale per conoscere da vicino Carolina e scattare una foto ricordo con lei.

Tags: , , , , ,

Sulle orme dell’Aida: il mito di Tutankhamon rivive al Cairo con la musica di Zimbone e la firma di Zahi Hawass

Redazione 05 Febbraio 2026 - 09:16

Il paradosso siciliano: 2,5 milioni di cittadini esclusi dalla rottamazione delle cartelle comunali

Redazione 05 Febbraio 2026 - 07:46

I 5 segreti di Sant’Agata: dal velo che ferma la lava alla corona del Re crociato

Redazione 04 Febbraio 2026 - 22:19
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione, il punto politico: informativa Musumeci al Senato e trattative per il rimpasto di Giunta

Redazione 04 Febbraio 2026 - 22:15

Sant’Agata 2026, l’Arcivescovo Renna: “Basta violenza e scommesse, la devozione è incompatibile con le armi”

Alfio Musarra 04 Febbraio 2026 - 21:34

Il monito di Renna scuote l’Aurora: “Non puoi mettere il sacco se hai un tirapugni in tasca”

Redazione 04 Febbraio 2026 - 21:33

Ultimissime

La rivincita dei piccoli fan: Carolina Benvenga torna in Sicilia dopo lo stop natalizio

Redazione 05 Febbraio 2026 - 09:42

Droga “drive-in” e ricetrasmittente: arrestato 18enne pusher in via Capo Passero

Redazione 05 Febbraio 2026 - 09:39

Sulle orme dell’Aida: il mito di Tutankhamon rivive al Cairo con la musica di Zimbone e la firma di Zahi Hawass

Redazione 05 Febbraio 2026 - 09:16

La stampa estera attacca sui ritardi, ma Milano risponde con i fatti: sarà un’Olimpiade da record

L.P 05 Febbraio 2026 - 08:02

Il paradosso siciliano: 2,5 milioni di cittadini esclusi dalla rottamazione delle cartelle comunali

Redazione 05 Febbraio 2026 - 07:46