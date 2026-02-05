La rivincita dei piccoli fan: Carolina Benvenga torna in Sicilia dopo lo stop natalizio

L’attesa è finita: la star dei più piccoli recupera le date annullate a Natale con una produzione inedita a Palermo e Catania. Biglietti validi per i nuovi appuntamenti.

Carolina Benvenga torna in Sicilia: nel weekend il nuovo “Family Show” per riabbracciare i bambini dopo lo stop forzato.

Il sorriso più amato dai bambini italiani è pronto a illuminare nuovamente i teatri siciliani. Dopo il dispiacere per l’annullamento delle date natalizie a causa di una forte influenza, Carolina Benvenga mantiene la promessa fatta ai suoi piccoli fan e torna nell’Isola con un progetto tutto nuovo: il “Carolina’s Family Show”. L’evento, organizzato da Agave Spettacoli, Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci in collaborazione con Sony Music, è stato ideato appositamente per sostituire “Un Magico Natale con Carolina” e trasformare la mancata festa di dicembre in un’occasione di gioia per febbraio 2026.

Il calendario è stato riprogrammato per il prossimo weekend: la star di YouTube e della tv sarà a Palermo sabato 7 febbraio 2026, presso il Teatro Golden, e a Catania domenica 8 febbraio 2026, sul palco del Teatro Metropolitan. Per entrambe le città sono previsti due spettacoli giornalieri, alle ore 15:00 e alle ore 18:00, per permettere a quante più famiglie possibile di partecipare.

L’organizzazione ha chiarito un punto fondamentale per chi aveva già prenotato il proprio posto durante le festività: i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, mantenendo lo stesso orario scelto in precedenza. Per chi invece volesse unirsi alla festa all’ultimo minuto, sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Inoltre, per rendere l’esperienza indimenticabile, sarà possibile partecipare al Meet & Greet, un momento speciale per conoscere da vicino Carolina e scattare una foto ricordo con lei.