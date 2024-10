Un arresto a Catania Giuseppe per rapina e lesioni

Il 17 ottobre, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe La Rocca, 35 anni, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica e in seguito a un provvedimento emesso il giorno precedente dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania.

La Rocca è accusato di aver commesso una rapina aggravata il 16 luglio 2024, ai danni di un esercizio commerciale di Catania, e di lesioni personali aggravate in concorso con un altro individuo già arrestato in flagranza di reato. Secondo gli elementi raccolti durante le indagini, il coinvolgimento di La Rocca si sarebbe svolto con l’uso di un taglierino e con modalità violente contro chi tentava di opporsi, terminando con il furto di una somma significativa di denaro.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Catania (sezione “Falchi”), hanno portato all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del luogo della rapina e delle vie di fuga, oltre all’escussione dei testimoni. Gli elementi raccolti hanno suggerito il coinvolgimento diretto di La Rocca nel reato.

Considerata la gravità del quadro indiziario, il GIP ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. L’arresto è stato eseguito il pomeriggio del 17 ottobre, e La Rocca è stato tradotto alla Casa Circondariale di “Piazza Lanza” dopo le formalità di rito.