Ubriaco alla guida tenta di forzare il varco del porto: arrestato 35enne per resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, originario di Mazzarino, sorpreso ubriaco alla guida della propria auto mentre tentava di accedere al porto di Catania attraverso i varchi riservati di via Dusmet. Il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione del personale di vigilanza, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, intervenuti per un controllo, hanno subito percepito un forte odore di alcol provenire dall’abitacolo e hanno notato evidenti segni di alterazione nell’uomo, che faticava ad articolare le parole. Alla richiesta di esibire i documenti, il 35enne si è mostrato insofferente, rivolgendo insulti e minacce ai poliziotti. A quel punto, è stato richiesto l’intervento della Polizia Stradale per effettuare gli accertamenti sullo stato di ebbrezza.

Tuttavia, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, violazione che, secondo il Codice della Strada, ha comportato una denuncia all’Autorità Giudiziaria. Considerate le sue condizioni e il potenziale pericolo per sé stesso e per gli altri utenti della strada, gli agenti hanno deciso di condurlo negli uffici di Polizia.

Durante il trasferimento, però, il 35enne ha improvvisamente iniziato a urlare, minacciando di morte gli agenti e sferrando violenti calci all’altezza dell’addome. Anche una volta all’interno della volante, ha continuato a inveire, colpendo il finestrino e danneggiando i sedili dell’auto di servizio.

Visto l’atteggiamento aggressivo e i danni arrecati, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento di beni dello Stato. Attualmente è in attesa del rito per direttissima. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.