Bellavia è il nuovo presidente del cda della Scmc

Bellavia è il nuovo presidente del cda della ex Publiservizi. Alla guida della Servizi Città Metropolitana di Catania (Scmc), società nata dopo il fallimento della ex Publiservizi, è stato nominato Giacomo Bellavia, già amministratore unico di Amts. Accanto a lui, nel consiglio di amministrazione, ci saranno Marina Modaudo, imprenditrice del settore eventi e indicata dalla Lega, e Salvatore Indovino, avvocato esperto in ambito aziendale, sostenuto dall’Mpa e dal deputato regionale Giuseppe Balsamo. Indovino ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente del cda.

La nomina di Bellavia conferma la sua influenza politica all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Enrico Trantino. Nei mesi scorsi, il suo nome era stato più volte accostato alla presidenza della Scmc, e ora il passaggio da Amts a questa nuova società è ufficiale. Si conclude così il complesso processo di riorganizzazione delle partecipate comunali, un tema che ha pesato sugli equilibri politici di Palazzo degli Elefanti. Con l’inserimento della Scmc nel sistema delle partecipate, gli incarichi sono stati ridistribuiti tra le forze politiche della maggioranza.