Trasporti, servizio navetta per studenti e la comunità di Motta Sant’Anastasia

Questa mattina al taglio del nastro delle fermate Fontata e Monte Po, insieme al leader della Lega, Matteo Salvini, ci sarà il deputato Anastasio Carrà e il sindaco di Motta Sant’Anastasia Antonio Bellia. Questo incontro segna un momento significativo per il panorama politico locale, riflettendo l’attiva partecipazione e l’interesse dei cittadini nelle decisioni che plasmano il futuro della loro comunità e della nazione.

Anastasio Carrà, noto per il suo impegno a livello comunale e regionale, è una figura che ha guadagnato rispetto e sostegno grazie alla sua azione amministrativa nel comune di Motta Sant’Anastasia.

Per Carrà si realizza una parte del suo sogno. Un servizio di navetta per gli studenti e la comunità di Motta Sant’Anastasia che rappresenta un significativo passo avanti nella mobilità urbana e nell’accessibilità dei servizi pubblici. Questo nuovo collegamento, che connetterà il paese con la fermata Monte Po della metropolitana di Catania, è il risultato di un impegno decennale.

L’introduzione di un servizio di un collegamento quotidiano, punta a migliora la qualità della vita degli abitanti.

Il successo di questo progetto è frutto di una visione amministrativa orientata all’azione e al risultato, che ha saputo mettere al centro le necessità della popolazione e lavorare con determinazione per superare le sfide logistiche e burocratiche. La collaborazione tra l’amministrazione comunale, e i vertici della Ferrovia Circumetnea e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dimostra come il dialogo e la sinergia tra diversi livelli istituzionali possano portare a soluzioni efficaci e durature.

Questo traguardo storico non solo risolve un problema annoso, ma pone le basi per un futuro di rilancio e sviluppo per Motta Sant’Anastasia. La capacità di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini è stata la bussola che ha guidato l’amministrazione negli ultimi dieci anni, e i risultati ottenuti sono la testimonianza tangibile di un impegno costante e di una gestione orientata al bene comune.