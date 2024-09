Tragedia in Via Cagliari a Catania: Uomo di 78 anni trovato morto in casa

Nei giorni scorsi, un dramma si è consumato in via Cagliari a Catania, dove un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. Il decesso risale a qualche giorno fa, ma il corpo è stato scoperto solo ieri. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Questura di Catania, la morte è avvenuta per cause naturali.

Le indagini condotte dalla Polizia Scientifica e dalle Volanti si sono concluse rapidamente, e la salma dell’uomo, che viveva da solo e non aveva familiari vicini, è già stata trasferita in obitorio.