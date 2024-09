Incendio a Catania: fiamme in un camion dei panini vicino alla stazione centrale

Paura nelle prime ore di questa mattina in piazza Giovanni XXIII a Catania, nei pressi della Stazione Centrale, dove un camion adibito alla vendita di panini è stato avvolto dalle fiamme. La causa esatta dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma al momento l’ipotesi più probabile sembra essere un corto circuito interno nei frigoriferi del veicolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso senza feriti, mentre le indagini continuano per stabilire con certezza l’origine dell’incendio.

