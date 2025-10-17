Torre del Grifo, ufficiale la cordata siciliana: sfida aperta con il Catania Fc

La notizia, riportata oggi dal quotidiano “La Sicilia”, conferma l’ingresso di Aurora Srl nella gara per l’acquisto di Torre del Grifo. La società, composta da imprenditori isolani, si affianca all’offerta già presentata dal Catania Fc di Ross Pelligrà.

CATANIA – Il futuro di Torre del Grifo entra in una nuova fase. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano “La Sicilia”, è ora ufficiale la partecipazione della società Aurora Srl alla procedura per l’acquisizione del centro sportivo di Mascalucia, struttura simbolo del calcio etneo. La cordata, interamente siciliana, conta almeno sei soci guidati dall’imprenditore Andrea Spina.

L’offerta presentata al Tribunale di Catania prevede un anticipo da 10 milioni di euro, che si aggiunge ai 4 milioni già versati dal Catania Fc lo scorso luglio. La sfida è dunque a due: da un lato il club rossazzurro presieduto da Ross Pelligrà, dall’altro un gruppo di imprenditori locali intenzionati a rilanciare il complesso attraverso una gestione autonoma e sostenibile.

La società etnea, rappresentata dall’avvocato Dario Motta, resta determinata a completare l’acquisizione, ma la nuova proposta ha riacceso l’attenzione e il dibattito in città. Il prossimo 23 ottobre il Tribunale deciderà chi potrà ottenere la gestione definitiva del Village: l’offerta minima di rilancio dovrà superare i 250 mila euro.

Il centro di Torre del Grifo, inaugurato nel 2011, dispone di campi regolamentari, palestre, piscine e spazi destinati al settore giovanile, ed è considerato uno dei poli sportivi più moderni del Sud Italia. Dopo anni di inattività, la struttura rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio calcistico e imprenditoriale della città.

La contesa tra Catania Fc e Aurora Srl, raccontata da “La Sicilia”, segna un momento chiave per il futuro del Village e per la rinascita sportiva etnea.