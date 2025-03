Tifoso catanese fermato allo stadio: petardo nello zaino e Daspo

Un giovane ultras di 20 anni ha cercato di eludere i controlli nella zona di pre-filtraggio per accedere in Curva Nord, durante la partita “Catania – Crotone” del Campionato di serie C disputata il 23 marzo 2025 allo stadio Angelo Massimino.

Nel tentativo, il giovane è stato prontamente fermato dalla Polizia di Stato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di artifizi pirotecnici, mantenendo la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato un petardo, sequestrato e successivamente distrutto in sicurezza dal nucleo artificieri della Questura.

L’intervento tempestivo ha permesso di prevenire possibili azioni pericolose che avrebbero potuto compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica prima, durante e dopo la partita. Grazie ai rafforzati servizi di controllo predisposti sin dallo scorso anno dal Questore di Catania per contrastare i reati “da stadio”, i poliziotti della Divisione Anticrimine sono intervenuti in tempo reale, redigendo e notificando il provvedimento di Daspo al giovane.

Con il provvedimento, valido per un anno, l’ultras non potrà accedere agli stadi né assistere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale ed europeo.