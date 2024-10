Successo per la quinta edizione del Catania Book Festival: si guarda al 2025

Con 300 ospiti da tutta Italia e oltre 100 eventi, il Catania Book Festival – Fiera internazionale del libro e della cultura – ha chiuso la sua quinta edizione con un flusso di circa 13.000 partecipanti, registrando picchi di affluenza durante il weekend. La prossima edizione è già fissata per il 24-26 aprile 2025.

“È stato un successo su cui riflettere con gioia,” ha dichiarato Simone Dei Pieri, ideatore e direttore del festival. “Questo risultato rafforza la nostra convinzione che a Catania si possa investire nella cultura. Anche se c’è ancora molta strada da percorrere, i catanesi hanno dimostrato che è possibile crescere e lavorare nel settore culturale ed editoriale.” Non si tratta solo di numeri, ma anche di una crescente partecipazione entusiasta.

Rispetto all’edizione 2023, che ha visto Catania protagonista del tour del Premio Strega per la prima volta, l’interesse del pubblico è aumentato ulteriormente. Quest’anno, l’entusiasmo si è manifestato in modo particolarmente evidente, non solo per gli incontri con autori ma anche per il desiderio di dialogare e dibattere su temi significativi e su letture condivise.

Un punto di forza del festival è stata la mostra del fumettista Wallis, organizzata ad agosto. Il successo della mostra ha permesso di finanziare una borsa di studio per un nuovo iscritto all’Accademia di Belle Arti. Dei Pieri ha poi sottolineato l’importanza delle attività pensate per le famiglie: “Abbiamo visto decine di bambini partecipare ai laboratori creativi, mentre i genitori ascoltavano conferenze con autori come Vera Gheno e i ragazzi più grandi seguivano la slam poetry di Lorenzo Maragoni o curiosavano tra i titoli degli editori indipendenti.”

Anche le scuole hanno avuto un ruolo di primo piano, partecipando attivamente e dimostrando che per coinvolgere le nuove generazioni servono contenuti specifici e programmi ben studiati.

“La varietà degli ospiti e l’offerta che ha spaziato tra narrativa, poesia e temi sociali, è stata premiata dal pubblico,” ha aggiunto Dei Pieri. “Soprattutto durante il weekend, le nostre sale erano gremite, nonostante Catania ospitasse contemporaneamente altri eventi importanti. Questo dovrebbe far riflettere sia i privati che la politica: Catania, con tutte le sue difficoltà, ha ancora un grande potenziale e potrebbe splendere ancora di più.”